Teleguía Farándula

¿Quién es Ángel Muñoz, el esposo de Ana Bárbara que habría sido infiel con periodista tica?

Ángel Muñoz, esposo de la cantante mexicana Ana Bárbara, volvió a captar la atención pública tras recientes polémicas de infidelidad con periodista tica

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín y El Universal / México / GDA

El nombre de Ángel Muñoz, esposo de la cantante mexicana Ana Bárbara, volvió a tomar relevancia en medio de recientes polémicas mediáticas. Sin embargo, más allá del escándalo, muchos seguidores se preguntan quién es el hombre que ha acompañado a la artista durante más de una década.

Muñoz es conocido por su trabajo como mánager, productor y entrenador fitness, además de desempeñarse en el área de seguridad para el gobierno de Estados Unidos, según diversos reportes.

Una relación que comenzó en Los Ángeles

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz envueltos en polémica con periodista costarricense Adri Toval
Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz envueltos en polémica con periodista costarricense Adri Toval (redes)

La historia entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz comenzó en 2014, cuando ambos se conocieron en un gimnasio en Los Ángeles, ciudad a la que la cantante se había mudado tras su divorcio del empresario José María Fernández “El Pirru”.

Durante los primeros años la relación se mantuvo con discreción y lejos de los reflectores. Con el tiempo, la pareja comenzó a mostrarse públicamente y consolidó su vínculo.

LEA MÁS: A Montserrat del Castillo le llegó la hora de uno de los momentos que más esperó

En julio de 2020, la cantante anunció en redes sociales que estaba comprometida con Muñoz. Distintos reportes señalan que ese mismo año la pareja se habría casado en secreto en Los Ángeles.

Además de su carrera en el mundo del fitness, Muñoz ha sido parte del entorno profesional de la artista, participando como mánager y colaborador cercano en distintos proyectos.

A lo largo de los años, la relación entre ambos ha sido tema recurrente en medios de entretenimiento, especialmente por versiones de tensiones familiares y cuestionamientos que han surgido en diferentes momentos.

Un nombre que vuelve a los titulares

En las últimas semanas, el nombre de Ángel Muñoz volvió a aparecer en medios internacionales después de que salieran a la luz señalamientos relacionados con una supuesta relación extramarital con la periodista costarricense Adri Toval, situación que generó un nuevo foco mediático alrededor del matrimonio.

Hasta ahora, Ana Bárbara y su esposo no han emitido declaraciones públicas sobre el tema.

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, mantiene una relación con la cantante desde 2014.
Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, mantiene una relación con la cantante desde 2014. (Instagram/Tomada de Instagram)
A Ana Bárbara su prometido Ángel Muñoz le habría sido infiel con periodista costarricense Adri Toval.
A Ana Bárbara su prometido Ángel Muñoz le habría sido infiel con periodista costarricense Adri Toval. (redes/Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ana BárbaraÁngel MuñuzNotas IALTNotas IALTHAdri Toval
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.