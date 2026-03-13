¿Quién es Ángel Muñoz, el esposo de Ana Bárbara que habría sido infiel con periodista tica?

El nombre de Ángel Muñoz, esposo de la cantante mexicana Ana Bárbara, volvió a tomar relevancia en medio de recientes polémicas mediáticas. Sin embargo, más allá del escándalo, muchos seguidores se preguntan quién es el hombre que ha acompañado a la artista durante más de una década.

Muñoz es conocido por su trabajo como mánager, productor y entrenador fitness, además de desempeñarse en el área de seguridad para el gobierno de Estados Unidos, según diversos reportes.

Una relación que comenzó en Los Ángeles

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz envueltos en polémica con periodista costarricense Adri Toval (redes)

La historia entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz comenzó en 2014, cuando ambos se conocieron en un gimnasio en Los Ángeles, ciudad a la que la cantante se había mudado tras su divorcio del empresario José María Fernández “El Pirru”.

Durante los primeros años la relación se mantuvo con discreción y lejos de los reflectores. Con el tiempo, la pareja comenzó a mostrarse públicamente y consolidó su vínculo.

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En julio de 2020, la cantante anunció en redes sociales que estaba comprometida con Muñoz. Distintos reportes señalan que ese mismo año la pareja se habría casado en secreto en Los Ángeles.

Además de su carrera en el mundo del fitness, Muñoz ha sido parte del entorno profesional de la artista, participando como mánager y colaborador cercano en distintos proyectos.

A lo largo de los años, la relación entre ambos ha sido tema recurrente en medios de entretenimiento, especialmente por versiones de tensiones familiares y cuestionamientos que han surgido en diferentes momentos.

Un nombre que vuelve a los titulares

En las últimas semanas, el nombre de Ángel Muñoz volvió a aparecer en medios internacionales después de que salieran a la luz señalamientos relacionados con una supuesta relación extramarital con la periodista costarricense Adri Toval, situación que generó un nuevo foco mediático alrededor del matrimonio.

Hasta ahora, Ana Bárbara y su esposo no han emitido declaraciones públicas sobre el tema.

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, mantiene una relación con la cantante desde 2014. (Instagram/Tomada de Instagram)

A Ana Bárbara su prometido Ángel Muñoz le habría sido infiel con periodista costarricense Adri Toval. (redes/Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA