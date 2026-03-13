A Montserrat del Castillo le llegó la hora de uno de los momentos que más esperó

La presentadora Montserrat del Castillo vivirá este sábado un momento muy especial y emotivo en su familia, uno que además fue muy esperado por ella, pues tuvo un rol crucial en el acontecimiento.

El detalle salió a la luz durante la transmisión del programa De boca en boca de este viernes, cuando sus compañeros Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann “cantaron” a la figura de Teletica al aire.

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Montserrat Del Castillo se prepara para un día muy especial y esperado que vivirá este sábado. (Ale Bermúdez/Ale Bermúdez)

La hermana de Montserrat se casa

Durante el programa, los presentadores revelaron que este sábado 14 de marzo Pilar, la hermana menor de Montserrat, se casa, un evento que también pondrá a prueba las habilidades de la presentadora.

Y es que la propia Montserrat fue la encargada de organizar toda la boda.

Montserrat fue la “wedding planner”

La comunicadora ya había hablado del tema meses atrás.

En setiembre pasado, durante el pódcast de la periodista Johanna Villalobos, Montserrat confesó que estaba actuando como la “wedding planner” de su hermana.

En esa conversación también dejó claro lo importante que era para ella que todo saliera perfecto, por el significado que Pilar tiene en su vida.

Esta es la hermana de Monserrat del Castillo que se va a casar este sábado. (Instagram.)

“Cuando empecé a trabajar en VM Latino fue por eso, para que ella pudiera estudiar y un día de estos fui por primera vez al trabajo de ella, quien ahora es arquitecta, y fue increíble. No importa lo que yo pasé o lo que ella pasó, hoy veo el sueño de ella hecho realidad”, mencionó del Castillo en esa ocasión.

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Montserrat del Castillo contó en setiembre en el pódcast de Johanna Villalobos que estaba planeando la boda de su hermana. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Una boda con temática italiana

Hace algunas semanas, la presentadora volvió a referirse al tema y adelantó algunos detalles del esperado enlace.

Contó que la boda se realizará en un lugar muy especial en Santa Ana y que tendrá temática italiana.

El momento más significativo del evento llegará cuando Pilar y su futuro esposo den el “sí” debajo de un árbol que se encuentra en la propiedad donde celebrarán la ceremonia.

Sin duda, será un día cargado de emoción para Montserrat, quien no solo vivirá la boda de su hermana, sino que también verá hecho realidad un evento que ayudó a planear con mucho cariño.

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