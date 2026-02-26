Así reaccionaron Mauricio Hoffmann y María Fernanda León a la conmovedora historia de Montserrat del Castillo

El set de De boca en boca se llenó de emoción este jueves luego de que Montserrat del Castillo presentara públicamente su casa de soltera, un sueño que, según contó, tuvo durante 35 años.

Tras el conmovedor reportaje transmitido en el espacio farandulero de Teletica, sus compañeros Mauricio Hoffmann y María Fernanda León le dedicaron un mensaje que tocó fibras.

Mauricio Hoffmann y María Fernanda León dedicaron hermosos mensajes a Montserrat del Castillo. (Captura/Captura)

Un año difícil que la puso a prueba

Montse no ocultó que hacer realidad su anhelo no fue sencillo. El 2024 fue un año especialmente duro para ella, marcado por su proceso de separación, situación que confirmó públicamente en febrero del año pasado.

Con lágrimas, la figura de canal 7 recordó lo complejo que fue sostenerse emocionalmente mientras sacaba adelante a su hijo y su proyecto de vida.

“El año pasado fue un año muy difícil y ustedes lo vivieron conmigo. Venía colapsada llorando muchas veces porque tenía que sostenerme a mí, sostener a mi hijo, mi casa… pero no son situaciones imposibles”, expresó.

La modelo aseguró que el consejo de vivir “un día a la vez” fue clave para no rendirse y avanzar paso a paso hasta conquistar su meta.

Montserrat del Castillo se conmovió en televisión al contar la historia de su gran sueño. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El abrazo de sus compañeros

Sus palabras no pasaron desapercibidas. Mauricio Hoffmann, visiblemente orgulloso, le recordó que todo el equipo fue testigo del proceso.

“Montse, te felicitamos, de verdad. Nosotros que hemos sido testigos del proceso también, de todo este proyecto de vida, es increíble ver todo lo que ha pasado. Cuando uno hace las cosas con amor, correcta y bien determinada, ahí están los resultados. ¡Qué bonita tomada de café hay que pegarse ahí!”, le dijo al aire.

María Fernanda León tampoco pudo contener las lágrimas al ver a su amiga cumplir el sueño de tener su propio hogar junto a su hijo Jhona.

“Gracias por demostrarnos que la fe mueve montañas, que aunque estemos cayendo Diosito siempre va a sostener nuestra mano. Incluso en momentos duros, usted levantó su casa como Diosito le ha enseñado a hacerlo: con fuerza, con fe, valentía… Estamos orgullosos de usted como equipo”, expresó la cantante.

Montserrat del Castillo comparte al aire su conmovedora historia del sueño cumplido

Un sueño cumplido, una nueva etapa

La casa de soltera representa para Montserrat mucho más que una propiedad: simboliza resiliencia, esfuerzo y amor por su hijo.

La historia conmovió a los televidentes, quienes han seguido de cerca su proceso personal y ahora celebran con ella esta nueva etapa.