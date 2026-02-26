Montserrat del Castillo llora en televisión por un sueño cumplido y habla de lo que vivió tras su separación

Montserrat del Castillo se quebró frente a las cámaras de De boca en boca al hablar de un sueño cumplido y confesar lo mal que la pasó luego de separarse de su esposo en diciembre del 2024.

La presentadora de Teletica compartió con el público del programa de canal 7 que el sueño de tener su propia casa ya se le cumplió y contó todo lo que implicó ver realidad algo que anheló durante 35 años.

Montserrat del Castillo abrió su corazón este jueves en De boca en boca. (Captura/Captura)

Del Castillo se sinceró al decir que en medio proceso fue sorprendida por el tema de su separación, lo que le puso cuesta arriba tener su casa propia, pero eso la inspiró a luchar con más fuerza por “amor propio” e inspiración para su hijo.

“Quisiera agradecer públicamente a mi mamá, que no me soltó nunca y que ha estado conmigo en todos los procesos de mi vida. Creo que las mamás son incondicionales y estuvo ahí conmigo, mi mejor amiga, mi hermana… Las personas muy allegadas a mí, que han pasado este proceso conmigo”, dijo en un inicio.

Montserrat del Castillo se conmovió frente a las cámaras de De boca en boca. (Captura/Captura)

Un sueño en medio de la crisis matrimonial

Luego comenzó a referirse a lo que implicó el sueño de su casa en medio de la crisis matrimonial, que confirmó públicamente en febrero del 2025.

“A veces tomar decisiones correctas se siente muy difícil, pasa uno por situaciones muy complicadas. Ustedes nos ven aquí en pantalla muchas veces sonriendo y no tienen la menor idea de las cosas y situaciones que uno pasa.

“El año pasado fue un año muy difícil y ustedes (sus compañeros de De boca en boca) lo vivieron conmigo. Venía colapsada llorando muchas veces porque tenía que sostenerme a mí, sostener a mi hijo, mi casa y a veces son situaciones difíciles, pero no imposibles. A veces uno ve las cosas muy complicadas, pero una vez alguien me dio consejo y me dijo ‘un día a la vez’, y ese día a la vez es levantarnos con optimismo sabiendo que hoy no tenemos, pero ya no estamos donde empezamos”, mencionó.

Muchas puertas se me cerraron a raíz de mi separación

Luego abrió su corazón totalmente en un tema sensible respecto a su separación.

“Muchas puertas se me cerraron a raíz de mi separación, muchas, muchas cosas y mucha incertidumbre tuve yo durante ese año (el 2025, de su separación), pero Dios no me soltó. ¡Viera qué raro! Cuando me iba a rendir algo pasaba y yo me sostenía y sé que muchas personas están pasando por esto, sobre todo las mamás, yo tengo el apoyo del papá de mi hijo que también ha visto por nuestro hijo y los dos hemos luchado mucho por él, pero hay mamás que no tienen ese apoyo, por eso a ustedes le hablo: Dios nos ha dado la capacidad de salir adelante y no nos va a soltar”, agregó.