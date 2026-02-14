Montserrat del Castillo mostró su lindo hogar. (Instagram/Instagram)

Montserrat del Castillo presumió cómo quedó su “casa de soltera” tras remodelación y evidenció la nueva etapa, luego de poner en pausa desde el año pasado su matrimonio con el chef mexicano Jhona Monroy, con quien se casó en noviembre de 2019.

LEA MÁS: María Fernanda León confiesa su sueño más romántico y Montserrat del Castillo “la puso en su lugar”

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora mostró el antes y después de la vivienda y dejó claro que el proceso no ha sido nada sencillo.

LEA MÁS: Majo Ulate presumió el regalo que le hicieron en De boca en boca y que le sacó las lágrimas

“Para los que ya saben estoy remodelando y para los que no saben, estoy remodelando y es todo un tema, es difícil, es agotador, agobiante. Sobre todo por las múltiples veces que hay que limpiar”, contó en su momento cuando inició con los trabajos.

Montserrat del Castillo mostró el antes y después de su casa tras varios meses de remodelación. (la teja/Montserrat del Castillo)

La presentadora adaptó un espacio para convertirlo en su estudio y lugar de trabajo. (la teja/Montserrat del Castillo)

Ella misma se encargó de lijar, pintar y supervisar cada detalle del proceso. (la teja/Montserrat del Castillo)

Del Castillo explicó que una de las principales metas era adaptar un espacio que funcionara como su lugar de trabajo, por lo que decidió transformarlo a su gusto.

“Estoy en lo que básicamente va a ser mi closet, mi estudio, donde trabajo. Gracias a Dios pude adaptar un espacio para esto. Ustedes no tienen idea del antes y el después de este lugar. Ha sido demasiado retador para mí”, dijo cuando estaba a mitad del proceso.

El nuevo diseño apuesta por paredes blancas, piso gris y decoración minimalista. (la teja/Montserrat del Castillo)

La comunicadora compartió cada avance por medio de sus historias en Instagram. (la teja/Montserrat del Castillo)

Incluso, ella misma se puso manos a la obra con la pintura, decoración, instalación de lámáras y tomacorrientes.

En las imágenes compartidas se aprecia el cambio total. Antes, la casa tenía otro color en paredes, piso café y algunos muebles y ventanas que luego fueron eliminados. Ahora el espacio luce blanco, con piso gris, lámparas nuevas y una decoración minimalista, hasta en la sala se logran ver algunas fotos personales.

Montserrat del Castillo mostró su hogar terminado.

El patio también fue renovado: agregó una mesita, una hamaca, luces decorativas y hasta una sombrilla grande para protegerse del sol.

Con cada detalle, la comunicadora dejó claro que más que una simple remodelación, se trata de un proceso personal con el que busca convertir la vivienda en un hogar hecho completamente a su medida.