Majo Ulate presumió el regalo que le hicieron en De boca en boca y que le sacó las lágrimas

María José “Majo” Ulate presumió este sábado el emotivo regalazo que le hicieron en De boca en boca, el programa de canal 7 donde trabaja su novio, Mauricio Hoffmann.

Hace unos días, la maquillista vivió uno de los momentos más duros al despedirse de su gatito Nacho, quien fue su compañero durante años. En medio de ese dolor, el equipo del programa de Teletica decidió sorprenderla con un gesto lleno de amor.

Majo Ulate ha pasado días muy difíciles desde la muerte de su gatito. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (redes/Instagram)

Un detalle que la conmovió profundamente

Majo mostró este sábado en su cuenta de Instagram una pintura de Nacho que le regalaron los compañeros de trabajo de su galán, un detalle que la dejó profundamente conmovida y muy agradecida.

El peludito era prácticamente la vida entera de Majo, quien ha reconocido que la partida de su mascota ha sido un golpe muy fuerte para ella.

Por ahora, el cuadro no estará en su casa

Antes de compartir la pintura en su feed, Ulate explicó en una historia que decidió poner el cuadro en su salón de belleza, ya que tenerlo en casa le resulta demasiado difícil emocionalmente, por ahora.

Majo Ulate recibió esta hermosa pintura de Nacho de parte del equipo de De boca en boca. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

“Esa pintura me la regaló el equipo de De boca en boca, bien tiernos. No me la he querido llevar para mi casa. Lloré mucho (al ver la pintura), no me lo esperaba. Ver a Nacho es muy difícil, así sea en un recuerdo o en alguna foto o un video. Y ese cuadro es super grande y dije que no podía tener eso en mi casa porque iba a llorar todo el día. Por ahora lo tengo en el salón y ahí está”, afirmó.

Agradecida con el equipo del programa

Además, Majo Ulate aseguró estar “superagradecida” con los compañeros de trabajo de Mau por el gesto tan significativo que tuvieron con ella en un momento tan sensible.

