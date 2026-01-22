Majo Ulate no recogió de su casa esto de su gato fallecido y la razón lo sorprenderá

María José “Majo” Ulate se refirió este miércoles a cómo ha sobrellevado la muerte de su gatito Nacho y, en medio de su testimonio, reconoció que no recogió de su casa uno de los objetos de su mascota por una sorpresiva e inesperada razón.

Nacho acompañó a Majo durante nueve años, pero el sábado anterior el peludito falleció luego de enfrentar problemas de salud, que se fueron complicando con el paso de los días. Su muerte, como era de esperarse, devastó a la artista.

Majo Ulate y Nacho estuvieron juntos durante 9 años. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

La idea que la ayuda a seguir adelante

Sobre el proceso que vive, Ulate confesó que para sentirse un poco mejor se ha aferrado a la idea de que su gatito aún la siente, incluso más allá de la muerte.

“Me ha funcionado muchísimo aferrarme a la idea de que él me siente aún en otro plano, más allá de la muerte. Creo que seguimos conectados con las personas que amamos más allá de un montón de cosas, entonces he tratado de pensar en todo momento que Nachi siente mi energía donde quiera que esté”, dijo Ulate en Instagram.

Majo Ulate habla sobre lo que dejó intacto de su gato fallecido

Cuidar la energía, incluso en medio del dolor

Majo explicó que desde que recibió la noticia de la muerte de su gato ha luchado por mantener una energía positiva, ya que cree que Nacho aún la percibe.

“He luchado para no darle una energía de tristeza, de dolor, sino una energía de seguridad, de que estoy bien. Nacho, cuando más me cuidaba era cuando yo tenía miedo. Las veces que por algo yo tenía miedo era cuando más cerca estaba y más encima de mí estaba. Entonces, no le quiero mandar esa energía de miedo, de incertidumbre, sino de agradecimiento, de que lo extraño, pero de que estoy bien”, mencionó.

La camita que decidió no mover

Tras eso, la artista contó que ya recogió casi todo lo que tenía de su gatito en casa, excepto la camita, la cual decidió dejar exactamente en el mismo lugar.

“Siento que nos siguen acompañando más allá de la muerte (las mascotas) y yo hasta le dejé la camita a Nacho. Recogí todo lo de Nacho y lo único que no quise quitar fue la camita, porque decía que si por ‘a’ o por ‘b’ alguna energía ocupa un lugar donde acostarse, Nachito, ahí está la camita”, contó Ulate.

Las lágrimas siguen apareciendo

Majo confirmó que poco a poco se ha sentido mejor tras la partida de su fiel compañero, aunque reconoció que los recuerdos aún la hacen quebrarse.

La artista también confesó que todavía no ha podido revisar las fotos que tiene en su carrete junto con su peludito, ya que el dolor sigue siendo muy reciente.

