Hay noticias del juicio entre Mauricio Hoffmann y Majo Ulate contra Diego Bravo

Diego Bravo, creador de contenido, sigue esperando el juicio contra Mauricio Hoffmann y Majo Ulate. (Cortesía Diego Bravo /Cortesía)

Diego Bravo volvió a referirse al juicio que todavía sigue pendiente luego de haber sido demandado por el presentador Mauricio Hoffmann y su pareja, María José “Majo” Ulate en el 2023.

El comunicador habló con total franqueza y dejó claro que, con el paso de los años y los constantes cambios de fecha, el proceso dejó de tener peso en su vida.

“Les voy a hacer muy honesto, esto del juicio… han cambiado la fecha muchas veces, cualquier cantidad de veces, entonces ya para mí, en este momento, le perdí el hilo”, expresó el youtuber.

Según contó, actualmente es su abogado Randall Céspedes quien se encarga por completo del tema legal, mientras él sigue enfocado en otros aspectos de su vida.

Bravo comentó que, hasta donde recuerda, la última información que recibió es que el juicio se habría reprogramado, aunque insistió en que ya no está pendiente del día a día del proceso.

“Lo último que supe es que el juicio se pasó para diciembre de este año 26, es lo que tengo entendido, pero como les digo, para mí ya es un tema que ha pasado tan de moda, ya han pasado tantos años de eso, que ya para mí ni fu ni fa”, mencionó.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate habían demandado a Diego Bravo por una serie de publicaciones que hizo el youtuber sobre ellos. (Instagram)

El año pasado publicamos que el inicio del debate estaba previsto, originalmente, para los días 15 y 16 de mayo en los tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, pero nuevamente fue pospuesto. En ese momento, el abogado de Bravo, además, nos confirmó que el tribunal fijó una nueva fecha para el 9 y 10 de marzo del 2026, a partir de las 8 a. m., en el mismo tribunal de Goicoechea.

Sin embargo, una vez más el debate fue reprogramado así que habrá que seguir esperando para ver a los tres sentados en los estrados judiciales.

El presentador de Sábado feliz y De boca en boca y la maquillista demandaron al creador de contenido por el delito de difamación por una serie de videos en los que habló de ellos en sus redes sociales.