Majo Ulate, pareja de Mauricio Hoffmann, se despide a de su “gordo” tras dura batalla

María José "Majo" Ulate, pareja sentimental del presentador Mauricio Hoffmann, contó que su amando gato falleció este sábado por la noche. (redes/Instagram)

María José “Majo” Ulate, pareja del presentador Mauricio Hoffmann, vive uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Este sábado por la noche, la reconocida maquillista confirmó en sus redes sociales la muerte de su querido gato Nacho, su compañero fiel durante nueve años.

Luego de varios días de angustia, internamientos y tratamientos intensivos, Majo compartió un mensaje que le partió el corazón a miles de seguidores, quienes la acompañaron de cerca en esta dura batalla.

“La vida me concedió ser fuerte, estar tranquila y no llorar en el último minuto de mi bebé… mi gordo ya a esta hora debe estar peleándose con todos los gatos del otro lado, comiendo pizzita y salchichas con huevito. Es muy extraño este sentimiento, pero estoy tan triste y tan feliz porque hoy se acabó el sufrimiento de los dos”, escribió, agradeciendo además el apoyo y los mensajes de cariño que recibió en estos días tan difíciles.

Nacho, el gato de María José "Majo" Ulate venía luchando contra su vida desde hace varios días. (redes/Instagram)

Enfermedad devastadora

Desde abril del año pasado, Nacho venía presentando problemas para alimentarse. Cada cierto tiempo dejaba de comer y Majo tenía que cambiarle el alimento, pensando que era un simple capricho. Sin embargo, los exámenes veterinarios revelaron un diagnóstico devastador: insuficiencia renal crónica y pancreatitis, con niveles de fósforo y creatinina peligrosamente altos.

En los últimos días, Nacho permaneció internado recibiendo tratamiento a la vía con suero y vitaminas, y por las noches Majo se lo llevaba a casa para que durmiera con ella, aferrándose a la esperanza de una mejoría. Lamentablemente, la batalla fue demasiado dura para su pequeño guerrero.

Majo Ulate pasó varios días cuidando a su gatito, pero al final no aguantó más. (Instagram/Instagram)

La maquillista cerró su mensaje agradeciendo a su “comunidad tan linda” por acompañarla en este proceso y por tanto amor en medio del dolor.

Hoy, Majo despide a su “gordo” con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber hecho todo por él y de saber que, como ella misma dijo, su sufrimiento llegó a su fin.

