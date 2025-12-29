¡Qué mujerón! Mauricio Hoffmann presume la escultural figura de Majo Ulate en sus vacaciones

Mauricio Hoffmann se mostró muy enamorado junto a su novia María José Ulate. (redes/Instagram)

El presentador Mauricio Hoffmann decidió cerrar el año lejos del ruido capitalino y del corre corre que hay detrás de cámaras cada vez que está en De boca en boca o Sábado feliz.

Aprovechando sus vacaciones, el querido conductor armó maletas y se fue rumbo al Pacífico en compañía de su novia, María José Ulate, y de su enorme perro, para disfrutar de días de sol, playa y naturaleza.

Mauricio Hoffmann contó que quiere cerrar el año en calma y por eso se fue de vacaciones con sus perros y Majo Ulate. (redes/Instagram)

Desde ese rincón paradisíaco, Mau ha compartido algunos momentos de su descanso, dejando ver que anda más que bien acompañado.

“Días de calma para cerrar el año”, escribió en su publicación.

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue una fotografía de “Majo” en vestido de baño, de espaldas y en un refrescante lugar. En dicha imagen se aprecia muy bien su escultural silueta, que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Mauricio Hoffmann presumió el cuerpazo que luce ahora María José Ulate luego de los arreglitos que se hizo hace unos meses. (redes/Instagram)

Con esa postal, Hoffmann no solo dejó claro que está viviendo unos días de desconexión total, sino que también presumió, con orgullo y sin decir una sola palabra de más, al mujerón que lo acompaña en esta escapadita lejos del bullicio y de los reflectores.

Un cierre de año tranquilo, enamorado y con sabor a paz.