Majo Ulate revela todo esto sobre su relación con Zoé, la hija de Mauricio Hoffmann

La maquillista María José “Majo” Ulate se sinceró este martes sobre la relación que mantiene con Zoé, la hija de Mauricio Hoffmann y su exesposa Ericka Morera, justo en un día muy especial para la familia, pues la pequeña está cumpliendo años este 9 de diciembre.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann tienen casi cuatro años de relación. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Confesión por petición de una seguidora

A Majo le preguntaron en Instagram si su vínculo con la niña era “maternal o de amigas”, y la artista respondió sin rodeos, dejando varias afirmaciones que llamaron bastante la atención. Además, aprovechó para destacar el tipo de papá que es el presentador de canal 7.

Ulate explicó que durante sus cuatro años de relación con Mauricio, ella siempre ha procurado que Zoé tenga claro cuál es su papel en la vida del conductor de De boca en boca.

“Creo que lo más importante es que ella vea cuál es mi papel en la vida de su papá, porque realmente yo a Mau, simplemente, le ayudo en lo que pueda ayudarle, pero Mau cumple su papel 100 por ciento”, mencionó Ulate.

Mauricio se encarga de todo lo de su hija

La maquillista destacó que cuando están juntos, Hoffmann es quien se ocupa absolutamente de todas las responsabilidades con Zoé: desde prepararle el desayuno hasta bañarla y alistarla.

Majo Ulate se sincera sobre su relación con hija de Mauricio Hoffmann

“Todo lo que tiene que ver con ella realmente Mau se encarga; yo, y creo que ella (Zoé) lo ha visto, simplemente, soy un apoyo para su papá, una compañera, la persona que él eligió para estar con él”, afirmó.

Una relación de amigas, no de madre e hija

Según Majo, ella y Zoé tienen una relación de compañerismo.

“Somos amigas, somos compañeras, compartimos a ese papacito; pero sí, en realidad, mi idea nunca ha sido cumplir un papel maternal o un papel que no me corresponde”, finalizó.

Majo Ulate dijo que su relación con Zoé es de amigas. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un tema que antes prefería no tocar

Llama la atención que hace casi un año Majo había sido cuestionada por qué no compartía fotos o momentos con Zoé, y esa vez la maquillista no lo tomó nada bien.

“Este me parece un tema que, con todo respeto, a nadie debe importarle ni preocuparle. Hay cosas en las que soy muy reservada y mi relación con ella es una de esas. Ya saben que no soy de hacer show ni necesito que la gente vea todo lo que hago y con quién lo hago”, respondió en ese momento.

Ahora, un año después, Majo decide abrir su corazón y hablar de un asunto que, según ella misma dijo, “a nadie le importa”.