Vea la foto de Majo Ulate y la esposa de Choché Romano cuando eran jovencitas, ¡cómo han cambiado!

María José Ulate, conocida como Majo Ulate y actual pareja del presentador Mauricio Hoffmann, sorprendió a sus seguidores al desempolvar una fotografía que dejó a más de uno con la boca abierta.

La maquillista compartió en sus redes una imagen de cuando era apenas una adolescente, posando junto a nada más y nada menos que Ashley García, esposa del humorista Choché Romano.

Majo Ulate sacó una foto del baúl de los recuerdos de cuando estaba adolescente y se nota lo mucho que ha cambiado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Majo Ulate habla de su noviazgo con Mauricio Hoffmann por los 42 años del presentador de Teletica

Ambas eran inseparables en aquella época y vivieron juntas toda la etapa de cambios, dramas y risas propias de la juventud.

“Dejaré esto por aquí”, escribió Majo al publicar la foto, y de inmediato etiquetó a Ashley para que nadie tuviera dudas de quién la acompañaba.

María José "Majo" Ulate, maquillista profesional, se ha hecho varios arreglitos estéticos desde que empezó a ser más conocida. (Instagram)

Lo que más llamó la atención fue cómo lucían entonces, cuando ninguna de las dos se había realizado los procedimientos estéticos que hoy forman parte de su imagen pública.

LEA MÁS: Majo Ulate confiesa que lleva cinco años pensando en hacerse otra operación

Cabe recordar que gracias a esa amistad de adolescencia, Majo terminó conociendo a Yiyo Alfaro, quien fue su pareja durante varios años y es el mejor amigo de Choché. Es decir, Ashley no solo fue su cómplice de juventud, sino también la responsable indirecta de su romance con el presentador de ¡Qué buena tarde!

Así lucían María José Ulate y Ashley García cuando aún no eran famosas en redes sociales. (redes/Instagram)

La foto generó nostalgia y risas, y dejó claro que, aunque la vida de ambas tomó caminos muy distintos, esos recuerdos de juventud siguen intactos y llenos de cariño para la novia del conductor de De boca en boca.

Como dicen por ahí, lo que hace el dinero y el tiempo.