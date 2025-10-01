Majo Ulate confiesa que lleva cinco años pensando en hacerse otra operación

Majo Ulate reconfirmó que no quiere hijos. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (redes/Instagram)

Majo Ulate confesó este martes que lleva cinco años decidiendo si se somete a una operación muy común entre las mujeres.

La maquillista hizo la revelación en Instagram luego de que una seguidora le consultara si pensaba tener hijos, una pregunta que se la hacen a cada rato.

Ulate confirmó una vez más que no quiere tener hijos, pero esta vez dio a conocer que desde el 2025 está pensando en operarse para no quedar embarazada pero sigue sin dar el paso.

Majo Ulate reconoció que es una decisión difícil operarse para no tener hijos. (Instagram/Instagram)

“Cada día estoy más cerca de decidir operarme para no tener bebés, tengo cinco años pensándolo, pero es una decisión difícil”, dijo la guapa pareja de Mauricio Hoffmann.

Majo también se refirió a la razón por la que no quiere ser mamá.

“No es un estilo de vida que se me antoje”, mencionó la guapa en respuesta a otra pregunta que le hizo otra persona en la misma red social.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann tienen cinco años de estar juntos, el mismo tiempo que ella lleva pensando operarse para no tener hijos; dichosamente el macho de Teletica ya es papá, pues con Majo, esa etapa no la habría vivido.

Majo Ulate dijo cuál es la posición de Mauricio Hoffmann respecto a su decisión de no tener hijos. (Instagram/Instagram)

También sobre eso se refirió Ulate. “Él tiene una princesa que será eternamente su bebé. La decisión de maternar debería ser honesta con nosotras mismas siempre, más allá de cumplir el sueño de alguien”, afirmó Ulate.