Mauricio Hoffmann celebra los 32 años de Majo Ulate con una petición muy romántica y especial

Mauricio Hoffmann compartió estas románticas fotos con su mensaje cumpleañero para Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Mauricio Hoffmann le hizo una especial y romántica petición a su novia, Majo Ulate, quien está de cumpleaños este 29 de setiembre.

La maquillista llegó a sus 32 vueltas al Sol y el presentador de Teletica no dejó pasar por alto la fecha y se la festejó con un mensaje que evidencia lo enamorado que está.

“¡Felicidades mi amor!! Que, al igual que cumplís hoy un año más, se sigan cumpliendo todos tus sueños… yo quiero ser parte de ellos. Te amo”, dijo Hoffmann.

Por lo visto, Mau quiere pasar el resto de la vida con Majo, ya que no quiere perderse nada de lo que el destino le tiene preparado a la maquillista.

Ulate correspondió el mensaje de la figura de canal 7 con otro te amo y también le mencionó sus deseos de compartir su vida al lado de él.

“Mi regalo de todos los días. Te amo mi amor. Que se vengan todos los cumpleaños juntos”, afirmó la cumpleañera.

Mauricio Hoffmann festejó así los 32 años de Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Ulate llega a los 32 más guapa que nunca, pues hace tan solo tres meses se sometió a una cirugía estética que la dejó más curvilínea que nunca. Además, la artista está estrenando salón de belleza, por lo que tiene motivos de sobra para estar feliz.

A Majo le deseamos, desde La Teja, muchas felicidades.

