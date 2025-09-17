Majo Ulate presumió sueño que se le hizo realidad como respuesta a quienes la critican

Majo Ulate les habló muy claro a los que la critican. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

María José “Majo” Ulate está tan feliz y agradecida con un sueño que se le hizo realidad que usó su gran logro para callar las voces que la critican.

La maquillista y empresaria es blanco de críticas constantemente, y aunque nada de lo que le dicen le afecta, en las últimas horas le mandó un certero mensaje a sus detractores.

“Imagina estar criticándome mientras yo estreno salón”, escribió Majo en una publicación que hizo en sus historias de Instagram con la grabación de su nuevo y exclusivo local.

Majo Ulate respondió así a sus detractores. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Ulate no se refirió a la razón por la que la estaban criticando ahora, pero algunos piensan que su comentario se enmarcó en lo que escribió el domingo por la noche de que estaba en primera fila viendo desde su casa Mira quién baila (MQB), que este año tiene entre sus participantes a Ericka Morera, exesposa de Mauricio Hoffmann, pareja de la maquillista.

Majo también ha estado en boca de la gente desde junio por la operación estética a la que se sometió y que la dejó más guapa y curvilínea que nunca.

De hecho, este lunes, Majo compartió varias fotografías en Instagram en las que muestra los resultados de su operación de hace tres meses y medio.

Majo Ulate responde así a quienes la critican

“Que no me despierten, por favor. Tres meses y medio de haber cambiado mi vida”, escribió la guapa con cuatro infartantes fotos que evidencian los resultados de su paso por el quirófano.

