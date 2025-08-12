Diego Bravo todavía tiene sangre en el ojo con Majo Ulate y lo demostró de esta forma

Diego Bravo es uno de los youtubers y creadores de contenido más seguidos del país. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

La bronca entre Diego Bravo y María José “Majo” Ulate está más viva que nunca, según lo evidenció el youtuber este martes en un ácido mensaje que publicó en redes y que, todo apunta, iría dirigido a la maquillista.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann y Majo Ulate se topan con nuevo obstáculo en juicio contra Diego Bravo

Bravo y Ulate –y Mauricio Hoffmann, pareja de Majo– son enemigos públicos e incluso en el 2023 el presentador de Teletica y la maquillista denunciaron al creador de contenido por difamación. El juicio será en marzo de 2026 en los tribunales de Goicoechea.

Este martes, luego de que Teletica confirmara a Ericka Morera como la nueva participante de Mira quién baila (MQB), Bravo “tiró veneno” en redes luego de celebrar el fichaje de la periodista para el programa de Teletica Formatos.

“Cuando me di cuenta que Keka iba a estar en MQB dije que era una superficha. Es linda, talentosa, guapa, la gente la quiere mucho. Yo me orino por ella. Tengo mi corazón dividido porque hay gente que me cae muy bien. Desde ya me declaro ‘team’ Keka”, dijo Bravo en una historia de Instagram.

Diego Bravo se habría referido a Majo Ulate en esta publicación. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Ericka Morera se pronuncia sobre su llegada a Teletica para Mira quién baila

Pero luego de decir eso en un video, Diego hizo otra publicación en la que habría aludido a Majo Ulate.

“Creo que alguien va a dejar de ver De boca en boca una vez que inicie MQB”, afirmó Bravo, quien evitó mencionar en todo momento a Majo, pero no hay duda de que se refería a ella.

Tras eso, afirmó: “Porque solo hay una original. Porque nunca será la segunda más importante que la primera. Porque el público sabe cuál es el papel de cada una”.

Diego Bravo habla sobre la llegada de Ericka Morera a Mira quién baila

Según Diego, lo que escribió es un reflejo de su “humilde opinión”.

LEA MÁS: ¡Bombazo! Ericka Morera llega a la pista de Mira quién baila