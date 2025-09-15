Majo Ulate vio en primera fila el debut de Ericka Morera en Mira quién baila (Instagram/Instagram)

La maquillista María José “Majo” Ulate vio en primera fila el debut de Ericka Morera en Mira quién baila, en Teletica.

Ulate fue una de las invitadas especiales de la primera gala de la segunda temporada y, aunque contó que fue a apoyar a Vivian Pereza, la productora del programa, que es su amiga, también le tocó ver a Morera, la exesposa de su pareja, Mauricio Hoffmann.

Para nadie es un secreto que la periodista y Ulate no son mejores amigas, pero Ulate demostró que no tiene ningún problema en estar en el mismo lugar.

Aunque Majo aclaró que solo fue a apoyar a Peraza, Erick sí tuvo un fan número uno en primera fila, Zoé, la hija que tiene con Hoffmann.

El primer programa de esta nueva temporada estuvo lleno de sorpresas y mucha emoción.

Majo Ulate estuvo en primera gala de Mira quién baila (Captura /Tomada de Instagram)