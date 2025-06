Ericka Morera habló de cirugías estéticas a pocos días de que Majo Ulate pasara por el quirófano

Ericka Morera habló sobre las cirugías estéticas. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram /Instagram)

Ericka Morera sorprendió este lunes al hablar de las cirugías estéticas, días después de que María José “Majo” Ulate se sometiera a uno de esos procedimientos para rellenar su cadera derecha y buscar la simetría en su cuerpo.

Majo, actual pareja de Mauricio Hoffmann –exesposo de Keka y papá de su única hija, Zoé– contó a mediados de la semana pasada el procedimiento estético al que se sometió el viernes y del que se recupera satisfactoriamente.

Ericka Morera habla de los retoques estéticos

Sin mencionar el nombre de Majo, Keka salió en defensa de esos arreglitos estéticos, eso sí, dijo que siempre tienen que ir acompañados de una buena alimentación y actividad física, sino, nada funciona.

“La medicina estética ha evolucionado muchísimo y hay demasiado y hay personas que no se harían nada y personas que sí se harían cosas, como yo. No niego ni he negado mis retoques estéticos. No es algo que haya que ocultar”, afirmó Keka, quien habló de eso promocionando su más reciente episodio del pódcast Entre nosotras.

Majo Ulate se hizo un relleno en la cadera derecha para hacer simétrico su cuerpo. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

“Lo que sea estético son decisiones que se toman personales, cada quien decide si se quiere hacer algo o no. Si no se quiere hacer, se respeta; si se quiere hacer algo, también se respeta. Pero obvio, siempre está el señalamiento a las personas que en algún momento se han hecho algo estético, sea lo que sea”, agregó la periodista y exfigura de Repretel.

Ericka Morera dice que la cirugía estética se tiene que acompañar de cuidados

Ericka dijo que ahora hay muchas cirugías para verse bien pero insistió en que nada funcionará si la persona no se sigue cuidando.

“Si están prontas a querer hacerse un retoque estético, recuerde que después hay que cuidarse igual: hacer ejercicio, comer bien, mantener un estilo de vida saludable, alimentación y todo; porque el tema de las cirugías estéticas no son eternas sino se cuidan porque sino se cuidan en unos meses adiós a lo que se hizo”, refirió.

Majo Ulate explica el por qué de la operación estética que le harán

