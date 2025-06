Majo Ulate mostró una foto íntima de Mauricio Hoffmann y le agradeció por tanto amor

Majo Ulate se está recuperando de una cirugía estética de relleno en su cadera derecha. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

María José “Majo” Ulate aprovechó que se está recuperando en casa de una cirugía estética a la que se sometió el viernes pasado para mostrar a su novio, Mauricio Hoffmann, como pocas veces se le ha visto.

LEA MÁS: Majo Ulate entrará al quirófano a hacerse un arreglito por padecimiento que tiene

La maquillista profesional echó mano de una singular foto que le tomó al presentador de Teletica para agradecerle por cuidarla en esos momentos en que convalece, sacó pecho con el tiempo que llevan juntos y destacó el amor que recibe de Hoffmann.

“Mi ángel de la guarda en estos días de recuperación. Casi cinco años de amarte y agradecerte tanto amor que me das”, escribió Majo en una publicación que hizo en sus historias de Instagram al final de la tarde del domingo.

El mensaje Ulate lo acompañó con una foto de Mau hasta que echaba humo, ya que la figura del canal del trencito estaba bien dormido cuando su guapa novia lo sorprendió con la cámara.

LEA MÁS: (Video) Majo Ulate reapareció tras horas de silencio luego de cirugía de relleno de cadera

Majo permanece en recuperación porque el viernes se sometió a una operación estética para un relleno en su cadera derecha, que se le desgasta producto de un padecimiento que tiene, según había dicho.

Majo Ulate dejó ver a Mauricio Hoffmann como pocas veces en las últimas horas. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Ulate explicó que sus caderas son diferentes (una redonda y la otra plana) por un “tipo como de escoliosis” muy leve que tiene.

“Entonces en el 2020 me había rellenado esta cadera (la derecha) para que me quede simétrica, pero como he dejado de entrenar un poquito y ha pasado el tiempo, esta de acá se me absorbió un poquito más, entonces he decidido hacerme retoque de ese arreglito este año”, comentó Ulate a mediados de la semana pasada.

Ulate reapareció el sábado en redes tras la operación y afirmó que todo había salido bien.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann y Majo Ulate se topan con nuevo obstáculo en juicio contra Diego Bravo