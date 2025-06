Majo Ulate entrará al quirófano a hacerse un arreglito por padecimiento que tiene

Majo Ulate quiere ponerse aún más hermosa. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

María José “Majo” Ulate sorprendió este miércoles con el anuncio de que está pronta a entrar al quirófano para someterse a una operación estética que corregirá una parte de su cuerpo afectada por un padecimiento que tiene.

La maquillista profesional reveló a través de sus historias de Instagram que la operación será este viernes y reconoció que tiene bastantes ansias porque es “pendeja” para ese tipo de procedimientos, pero está confiada en el equipo médico que la atenderá.

“La cuestión es que tengo las caderas distintas por un tipo como de escoliosis pequeñita y mi cadera izquierda es redondita y mi cadera derecha es planita, entonces en el 2020 me había rellenado esta cadera (la derecha) para que me quede simétrica, pero como he dejado de entrenar un poquito y ha pasado el tiempo, esta de acá se me absorbió un poquito más, entonces he decidido hacerme retoque de ese arreglito este año”, comentó Ulate.

Majo dijo que este tipo de procedimientos siempre asustan a la gente, pero aunque sí está ansiosa dice que la tranquiliza el hecho de que la misma operación se la hicieron en el 2020, por lo que ya sabe a qué va.

“Pasado mañana ya tengo mi cirugía (el viernes), ya hoy (miércoles) tengo casi el 90 por ciento de las cosas listas y quería contarles (sobre eso) porque en el 2020 fue un proceso que me lo dejé para mí, lo reservé para mí. No quise compartir con nadie el paso a paso, y esta vez sí quiero compartirle el paso a paso y mi experiencia. Quiero compartirles absolutamente todo de este procedimiento, de este momento de mi vida”, enfatizó.

Majo explicó que en el 2020 le quitaron grasa de la espalda y la usaron para rellenar su cadera derecha; esta vez, la zona de donde se extraerá la grasa será de la parte baja del abdomen y de la cintura.

La primera vez que la operaron a Majo le fue superbién, no tuvo ninguna complicación más allá de las incomodidades para dormir.

Majo Ulate explica el por qué de la operación estética que le harán

“Lo más incómodo es la dormida y las posiciones de dormir. Se usan fajas y equipo de compresión por cierto tiempo”, aclaró.

Su idea era someterse a la operación entre agosto u octubre “pero sabía que me iba a echar para atrás y arrepentir porque soy superpendeja”, entonces decidió que este junio era el momento.