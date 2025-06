(Video) Majo Ulate reapareció tras horas de silencio luego de cirugía de relleno de cadera

Majo Ulate está en recuperación por su cirugía. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram)

Tras horas de silencio luego de la cirugía estética a la que se sometió este viernes, María José “Majo” Ulate reapareció en redes con un mensaje.

La novia de Mauricio Hoffmann contó el miércoles que este viernes entraría al quirófano para rellenarse su cadera derecha que, producto de un padecimiento que tiene, presenta un desgaste y hace ver su cuerpo asimétrico.

Majo Ulate confirmó en este mensaje que está bien tras su cirugía estética.

Ella se había sometido a la misma operación en el 2020, pero esa vez, dijo, llevó el proceso sin hacerlo público, distinto a esta oportunidad.

Majo contó este sábado que todo salió bien y prometió a la gente que le ha escrito por WhatsApp que les contestará pronto.

“A todas mis amigas y conocidas que no les he contestado mensajes de WhatsApp, mañana (domingo) les estaré contestando sin falta. Estoy bien, por dicha. Las amo”, escribió Ulate en una historia de Instagram.

Majo Ulate buscó simetría en su cuerpo con la cirugía a la que se sometió.

Majo explicó que en el 2020 le quitaron grasa de la espalda y la usaron para rellenar su cadera derecha; esta vez, la zona de donde le extrajeron la grasa fue de la parte baja del abdomen y de la cintura.

Majo explicó que el desgaste que sufre en su cadera derecha se debe a un padecimiento que tiene.

“La cuestión es que tengo las caderas distintas por un tipo como de escoliosis pequeñita y mi cadera izquierda es redondita y mi cadera derecha es planita. Entonces, en el 2020, me había rellenado esta cadera (la derecha) para que me quede simétrica, pero como he dejado de entrenar un poquito y ha pasado el tiempo, esta de acá se me absorbió un poquito más, entonces he decidido hacerme retoque de ese arreglito este año”, contó el miércoles pasado.

