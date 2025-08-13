Majo Ulate no se quedó callada a lo que dijo Diego Bravo y así respondió

Majo Ulate no se quedó callada a lo que dijo Diego Bravo. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Diego Bravo tiró chinitas bastante ácidas este martes, presuntamente contra María José “Majo” Ulate, luego de que Teletica confirmara a Ericka Morera como participante de Mira quién baila (MQB).

LEA MÁS: Diego Bravo todavía tiene sangre en el ojo con Majo Ulate y lo demostró de esta forma

“Creo que alguien va a dejar de ver De boca en boca una vez que inicie MQB. Porque solo hay una original. Porque nunca será la segunda más importante que la primera. Porque el público sabe cuál es el papel de cada una”, escribió Bravo en sus historias de Instagram.

Todo el mundo asumió que el youtuber aludió a Majo Ulate en su publicación ya que ellos –y Mauricio Hoffmann, novio de la maquillista– son enemigos públicos y hasta están en un proceso judicial pendiente por resolver.

Minutos después de que Diego escribiera lo que expresó en redes, Majo Ulate salió al paso a través de una historia de Instagram, en la que evitó mencionar al creador de contenido pero, a todas luces, también hablaba de él.

LEA MÁS: Esto dice el novio de Ericka Morera tras fichaje de la periodista para Mira quién baila

“De verdad que hay gente que sigue peleándose sola. Nunca superaron los dramas del colegio. A los que me quieren ofender por esta tontería solo les voy a decir que 2023-2024-2025 he dicho que no a las propuestas para formatos, ya que mis prioridades son otras”, afirmó Ulate.

Dijo que no sabe si algún momento aceptará o no la invitación a un programa de Teletica Formatos, la unidad de Teletica que produce los programas más vistos de canal 7.

“Gracias siempre a Vivian Peraza (productora de Teletica Formatos) por tomarme en cuenta cada año. Suerte a todos los participantes. Estaré sentada en primera fila porque soy muy fan de Teletica Formatos”, agregó Majo.

La maquillista también compartió una captura de pantalla de una conversación del 21 de julio que, todo parece, fue con Peraza.

Majo Ulate dijo esto que, todo a punta, fue una respuesta a lo que dijo Diego Bravo. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

“Mi amora, ¿verdad que usted no quería hacer MQB?”, dice el mensaje.

“Amorcita linda, gracias por pensar en mí, mejor me pone de maquillista, jajaja es que ya usted sabe”, respondió Ulate.

LEA MÁS: Peligra participación de uno de los bailarines más queridos y polémicos de Mira quién baila

MQB no ha empezado y ya el ambiente se comenzó a calentar. ¿Será que esta temporada termina con polémica como finalizó la primera edición del reality con Lynda Díaz?