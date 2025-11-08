Majo Ulate habla de su noviazgo con Mauricio Hoffmann por los 42 años del presentador de Teletica

La maquillista profesional María José “Majo” Ulate habló de cómo han sido estos cuatro años de noviazgo con Mauricio Hoffmann en un mensaje que publicó para felicitarlo por sus 42 años de vida.

El querido presentador de Teletica está de manteles largos este 8 de noviembre, y su guapísima novia recurrió a sus redes sociales desde muy temprano para felicitarlo, confesarle su amor y hablar de su mediática relación sentimental.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann llevan cuatro años juntos. Fotografía: Instagram Mauricio Hoffmann. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: La foto de Majo Ulate que infartó a Mauricio Hoffmann

“Sigo aquí acompañándolo a llorar y a celebrar”

“Hoy mi machito, mi novio, mi roommate, mi amigo, mi compañero de aventuras, mi socio de vida, mi cosa deliciosa, está celebrando una vuelta más al Sol, un año más que vino cargado de sorpresas, tristezas y alegrías, y yo sigo aquí acompañándolo a llorar y a celebrar”, expresó Ulate.

Con un corto video en el que ambos aparecen maquillados —posiblemente por las celebraciones de Halloween de la semana pasada—, Majo compartió, además, sus deseos y bendiciones para su pareja.

“Que tu mágica luz y esa sonrisa nunca se apaguen, que Dios siempre conceda cada anhelo, que la vida te devuelva todo lo bueno que das y que siempre tengas ese coraje de defender lo que amas”, agregó.

Majo Ulate habló de su noviazgo con Mauricio Hoffmann en el mensaje de cumpleaños que dedicó al presentador de canal 7. Fotografía: Captura Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann celebra los 32 años de Majo Ulate con una petición muy romántica y especial

La confesión sobre sus 4 años de amor

El mensaje cerró con la parte más romántica, donde Majo reflexionó sobre su relación con el galán de De boca en boca.

“Estos años juntos han sido divertidos, soñadores y apasionados, y hoy brindo por que sigan así por muuuuuchos años más. ¡Te amo! Y hoy celebraremos hasta no poder más”, apuntó.

Este 2025 ha sido un año especialmente retador para Hoffmann, quien enfrentó la lamentable pérdida de su papá, don Nelson Hoffmann, quien falleció el pasado 26 de junio, a los 74 años.

LEA MÁS: Esto dijo Mauricio Hoffmann en De boca en boca tras decomiso de su vehículo

Desde La Teja le deseamos a Mau un feliz cumpleaños lleno de amor, salud y bendiciones.