Esto dijo Mauricio Hoffmann en De boca en boca tras decomiso de su vehículo

Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca, se refirió un poco a la situación que vivió este jueves cuando le decomisaron su carro. (redes/Captura de video)

Al presentador Mauricio Hoffmann sus compañeros de De boca en boca le metieron color este viernes durante el programa de Teletica luego del decomiso de su vehículo por parte de la Policía de Tránsito.

Su compañera Montserrat Del Castillo fue la que anunció que iban a mostrar imágenes de cómo llegó “Mau” al canal tras quedarse a pie este jueves.

LEA MÁS: Este es el video del momento en que le quitaron el carro a Mauricio Hoffmann

En las tomas se ve al “Macho” muy sonriente y bajándose de otro vehículo y al ver que lo estaban grabando se puso a caminar como dando saltos de felicidad.

“Hay que reírse, hay que reírse de la vida ”, dijo Hoffmann al ver el video que le hicieron cuando estaba entrando a las instalaciones de canal 7 con su bulto al hombro.

Mauricio Hoffmann llegó a pie a Teletica

El presentador Bismarck Méndez le contó que en Guápiles, donde estaba este jueves, le preguntaron mucho por él, pues querían saber si estaba bien.

“Vieras cómo me preguntaron por usted allá en Guápiles. ‘¿Cómo está Mauricio?’“, dice que le decían.

Bismarck Méndez y Montserrat Del Castillo vacilaron a Mauricio Hoffmann que solo a él la pasan esas cosas. (redes/Captura de video)

“Todo bien, todo bien, gracias”, respondió Mauricio.

Su compañera recalcó que solo a él le pasan esta cosas y que la situación “ya pasó”.

Hoffmann fue captado cuando la Policía de Tránsito lo detuvo en un retén por andar con la placa provisional vencida y, además, descubrieron que el vehículo estaba sin revisión vehicular ni marchamo.

El presentador aclaró que el carro no es de su propiedad y que solo lo andaba como parte de un canje publicitario al ser embajador de la marca.