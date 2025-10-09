Este es el video del momento en que le quitaron el carro a Mauricio Hoffmann

Mauricio Hoffmann, presentador de Teletica, fue detenido por la policía de tránsito en un operativo de rutina y le decomisaron su carro. (redes/Captura de video)

Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca y Sábado Feliz, vivió un momento incómodo este jueves cuando la Policía de Tránsito le decomisó su vehículo, marca Fotón, durante un operativo de rutina en las inmediaciones de La Sabana.

El incidente quedó registrado en video, pues el noticiero Trece Noticias, de canal 13, estaba realizando un pase en vivo sobre dicho operativo. Justo en ese momento, los oficiales detuvieron el carro que conducía Hoffmann, quien circulaba sin placas, sin marchamo y sin revisión técnica vehicular.

Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito, explicó que el vehículo fue decomisado porque la placa provisional estaba vencida desde hace dos años.

“La ley no hace distinción, quien sea que ande manejando el vehículo, el oficial detiene el vehículo y procede con lo que corresponde que en este caso le hace las boletas y el vehículo queda decomisado”, detalló Sánchez.

El periodista Alexander Méndez, de Trece Noticias, estaba haciendo una nota en vivo del operativo de tránsito cuando ocurrió el decomiso del carro de Mauricio Hoffmann. (redes/Captura de video)

Hoffmann aclaró que el carro no es de su propiedad y que lo utilizaba como parte de un canje publicitario, ejerciendo funciones como embajador de marca de la agencia propietaria.

“Una situación incómoda, un infortunio, pero bueno, nada más es algo que tiene que responder la agencia en este caso. Este vehículo es de la agencia, yo lo que ando haciendo es un trabajo como embajador de marca para ellos”, indicó el presentador de canal 7.

