Farándula

Ericka Morera debuta como presentadora en Teletica tras su paso por Mira quién baila

La periodista Ericka Morera debutó este domingo como presentadora de Teletica

Por Silvia Núñez
Ericka Morera y Wálter Obando presentado el especial de Karol G "La Premiere".
Ericka Morera y Wálter Obando presentado el especial de Karol G "La Premiere". (captura de video/Captura de video)

Tras su paso por Mira quién baila, la guapa Ericka Morera vivió este domingo un momento clave en su carrera al debutar como presentadora en canal 7.

La periodista fue elegida para conducir el especial de Karol G, previo al documental “La Premiere” de la colombiana, que Teletica transmite en exclusiva para Costa Rica.

La transmisión se inició a partir de las 3:30 p. m. con la gran sorpresa de Ericka como presentadora principal junto con Wálter Obando, presentador de Mira quién habla, formato que se transmitía justo después del concurso de baile y donde ambos coincidieron durante toda la temporada.

La química entre ellos se mantuvo intacta y le dio un toque fresco al programa especial dedicado a “La Bichota”.

Una fiesta rápida

Este domingo fue un día de carreras para la influencer, pues durante la mañana estuvo celebrando el cumpleaños de su hija Zoé, en una actividad familiar donde también estuvo presente su exesposo, el presentador Mauricio Hoffmann.

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann celebraron juntos el cumpleaños de su hija Zoé este domingo.
Ericka Morera y Mauricio Hoffmann celebraron juntos el cumpleaños de su hija Zoé este domingo. (redes/Instagram)

La fiesta se la hicieron en un lugar de juegos, bajo la temática de las guerreras K-pop, y apenas terminaron de cantarle cumpleaños, a Ericka le tocó salir volada a Teletica para que la alistaran para su gran debut.

La experiencia marcó un nuevo inicio para Ericka, quien dejó claro que quiere seguir creciendo en canal 7, donde por lo visto quedaron muy contentos con su paso por Mira quién baila.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

