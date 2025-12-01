“La Premiere” de Karol G llegará a Costa Rica en exclusiva por Teletica

Karol G describió el proyecto como un sueño personal orientado a reunir a las familias frente al televisor. (Instagram/Instagram)

Karol G volvió a sorprender a sus fans al anunciar “La Premiere”, un especial televisivo que mostrará por primera vez el universo visual de su nuevo disco Tropicoqueta.

La producción, que incluye material inédito y un recorrido por el proceso creativo del álbum, se pensó como un evento familiar para disfrutar desde el sillón de la casa, como en los tiempos en que la tele reunía a todos.

Y en Costa Rica podremos verlo a través de Teletica, que fue escogida como la única televisora del país autorizada para transmitir este lanzamiento global.

Según explicó Carlos Amador, jefe de producción de la televisora, se trata de “un evento de categoría mundial” que se emitirá de manera simultánea en varios países el 7 de diciembre.

Karol G lanzó su nuevo álbum Tropicoqueta en junio de 2025. (redes/Instagram)

La transmisión empezará en suelo tico a las 4 de la tarde y Amador recalcó que será un contenido exclusivo para la pantalla chica: no estará disponible en redes sociales, YouTube ni plataformas digitales. Incluso la señal de Teletica.com se cerrará durante la emisión, lo que da una idea del calibre del proyecto.

Un especial previo

El contacto para traer este contenido al país surgió directamente con productores cercanos a los conciertos de la artista, quienes pensaron primero en la televisora tica.

Además del especial internacional, Teletica prepara una antesala desde las 3:30 p.m., con detalles de la carrera de Karol G, su impacto cultural, su evolución artística y hasta material del club de fans en Costa Rica.

Como si fuera poco, el canal tendrá dos presentadores estelares durante la emisión, cuyos nombres revelará en los próximos días.

Con esta apuesta, Costa Rica se suma al sueño de la Bichota: unir a las familias frente al televisor para vivir, al mismo tiempo, la magia de Tropicoqueta.