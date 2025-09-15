Farándula

Karol G cantó junto a Andrea Bocelli en el Vaticano, pero vea por qué la están criticando tanto (video)

Karol G y Andrea Bocelli se presentaron ante miles en el Vaticano

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Karol G respondió así a las personas que le están tirando por su canción +57.
Karol G fue criticada por aceptar cantar junto a Andrea Bocelli en el Vaticano. (Instagram)

Karol G fue criticada en redes por aceptar cantar junto a Andrea Bocelli en el Vaticano.

El pasado sábado se llevó a cabo el evento “Grace of the World” en la plaza de San Pedro, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de un espectáculo cargado de música.

Entre las presentaciones más comentadas estuvo la de la colombiana y el tenor italiano, quienes unieron sus voces para interpretar el clásico “Vivo por ella”.

Karol G
Karol G se mostró muy contenta durante la presentación. (Instagram/Instagram)

Sin embargo, no todos quedaron conformes. Para muchos, la elección de Karol G no fue la más acertada, y en redes sociales señalaron que otras artistas habrían sido una mejor opción, mencionando nombres como Marta Sánchez, con quien Bocelli ya ha interpretado esa misma canción.

En un video compartido por La Música.pe, los comentarios no se hicieron esperar.

“No le llega a la talla”, “Karol G no debió atreverse a cantar esa canción con el gran Andrea Bocelli”, “Quieran o no aceptar, le quedó grande la canción a Karol G”, “Opacada quedó”, “Amo a Karol G, pero le quedó grande la canción” y “Karol G no es para esa canción, la verdad”, escribieron algunos.

Así fue la interpretación de "Vivo por ella" entre Karol G y Andrea Bocelli. Video de La Música.pe
Andrea BocelliKarol GVaticanoVivo por ellaRoma
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

