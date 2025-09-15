Locutora se salvó de un asalto y hasta de un accidente justo antes de los desfiles patrios

Marian Inés Montero Espinoza compartió la imagen en redes sociales. (Marian Inés Montero Espinoza/Marian Inés Montero Espinoza)

La locutora Marian Inés Montero Espinoza, de la emisora 96.3 FM, se llevó tremendo susto la mañana de este lunes, justo antes de iniciar los desfiles patrios.

La comunicadora preocupó a más de uno, ya que compartió una impactante imagen de un carro estrellado contra un poste.

“Hoy a las 5:22 a.m. confirmé que Dios me ama, me cuidó de un gran accidente y de que me robaran el carro”, escribió Montero en Facebook dejando grandes dudas sobre lo que le ocurrió.

Este medio se puso en contacto con la conductora, quien nos explicó que cuando iba de camino a dejar a su mamita al trabajo, en San Rafael, abajo de Desamparados, el conductor del carro que sale en la foto chocó contra el poste, ya que aparentemente lo venían siguiendo.

“La persona no estaba en condiciones normales y, según él, como no lo quise ayudar, quería quitarme mi carro para darse a la fuga, me pateó el carro para que me bajara”, detalló.

La comunicadora expresó que el accionar de ella fue llamar al 911, pero llegaron los tráficos quienes se encargaron de la situación.

“El chavalo donde vio la patrulla salió corriendo y dejó el carro abandonado. Yo me fui del susto”, agregó.

Los seguidores al ver la publicación le enviaron mensajes de apoyo y agradecimiento a Dios por su bienestar:

“Bendito Dios”, “Dios te cuidó, qué dicha que estás bien”, “Dios cuida de las personas buenas y quienes lo aman”, y “Gracias a Dios estás bien, lo demás se recupera poco a poco”.