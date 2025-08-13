Al locutor Jair Cruz su hija le puso varias reglas: “Uno, solo le acepto una novia”

Jair Cruz tiene seis hijos, de varias mujeres diferentes, pero todos se aman como hermanos. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Al locutor Jair Cruz una de sus hijas le puso ciertas reglas de convivencia y la primera de ellas es que solo le aceptan que tenga una sola novia.

El animador de El Chinamo, de Teletica, tiene seis hijos de varias mujeres diferentes y, por ende, siempre ha tenido fama de pica flor.

Hace un tiempo él tuvo viviendo en su casa a su hija Valeria junto con su novio Esteban Gutiérrez mientras remodelaban la casa donde iban a vivir.

Resulta que ahora que ellos se pasaron a su nuevo hogar, el también presentador llega a visitarlos constantemente y se ha sentido algo celoso porque asegura que ya no lo chinean como antes, cuando vivían juntos.

Su hija le recalcó que para vivir con ellos debe de cumplir ciertas condiciones, porque ahora ella es la que pone las reglas en su casa.

“Reglas: uno, solo le acepto una novia, tienen que casarse y morirse juntos. Dos, no puede salir los fines de semana después de las 10 p. m. y si está afuera puede llegar 11:30 p. m., 12 a. m., para que no despierte a los demás. No se aceptan ningún tipo de cerveza, ni sangría, ningún tipo de alcohol en esta casa, solo juguito de naranja, y la cuatro, cuidar a sus nietos, de niñero, llevar los perros al parque y ayudar con la limpieza”, le dijo.

Jair le respondió que “honestamente” prefiere vivir en un asilo de ancianos más adelante que con ellos de nuevo.

“Me sale más barato meterme a un supermercado a robar y que me metan a la cárcel”, le contestó.

Obviamente, Jair les dice en son de broma que se va a pasar a vivir con ellos para que lo chinee como antes, pero lo que no es broma son las reglas de convivencia que debe de cumplir en el nuevo hogar de su hija y prometido.