Esto dijo Mauricio Hoffmann al ver a Ericka Morera bailando en Mira quién baila

Este domingo debutó la periodista Ericka Morera en la pista de Mira quién baila (MQB) al ritmo de bolero criollo.

Mauricio Hoffmann, su exesposo y presentador de De boca en boca, comentó que “Keka” tiene muy “buen nivel”, como también lo dijeron sus compañeros Bismarck Méndez y Montserrat del Castillo.

“Hay que estar compenetrado, hay que tener oído musical, hay que saber llevar el ritmo y ese m.. m.. (marcar el paso), y me parece que Ericka tiene una muy buena postura, buena línea. Muy bien”, mencionó el padre de su hija Zoé.

Bismarck por su parte dijo que los veía bien compenetrados y que se notaba esa guía que Javier Acuña le da en la pista.

Los comentarios lo hicieron al repasar la primera gala del programa que se realizó este domingo 14 de setiembre.

Aunque Keka y Javi lo hicieron muy bien en esta primera gala al final los jueces eligieron a sus compañeros Jeff On y Alhanna Morales como la pareja ¡Wow!; es decir, que fueron los que mejor se la jugaron en la pista.