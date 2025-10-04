Dani Maro hizo estragos con canción que responde a Karol G y celebra a Costa Rica

Dani Maro presume parte de las bellezas naturales de Costa Rica en su nueva canción. Fotografía: Cortesía Dani Maro. (redes/Instagram)

El cantante Dani Maro cumplió un gran sueño artístico esta semana, gracias a su nueva canción “Pura vida en Costa Rica”, en la que ensalza a nuestro país mientras le responde a Karol G.

Maro hace estragos con la pieza que estrenó el 15 de setiembre y que se ha vuelto muy popular entre los ticos que viven dentro y fuera de Costa Rica, quienes la adoptaron casi como un nuevo himno.

Esta semana, el tema se ubicó durante varios días en el número uno de lo más escuchado de Spotify Costa Rica, un verdadero sueño convertido en realidad para su autor.

“Después de tanto tiempo que lo he soñado, Dani Maro alcanzó el número 1 de Spotify Costa Rica. Hace poco salieron publicaciones de gente que habló de un estudio que se realizó de países que escuchan sus propios artistas nacionales y Costa Rica quedó en el último lugar y a mí me pasó al revés. Mucha gente está escuchando esta canción”, dijo Maro a La Teja.

El exparticipante de Nace una estrella agradeció a la gente por reproducir su música y, en especial, esta que honra la esencia de ser tico.

“Lo que veo son muchos ticos orgullosos de su país, ticos que viven tanto aquí como afuera porque la pieza está sonando en muchos lados. Para mí es increíble”, agregó el cantante.

Dani Maro está feliz con lo que pasó con su pieza "Pura vida en Costa Rica"

Daniel Fonseca, el verdadero nombre de Maro, lanzó la canción como respuesta al tema “Viajando por el mundo”, de Karol G, en el que la colombiana dice en una de sus estrofas “¡qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica!”.