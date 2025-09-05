Dani Maro sueña con que Karol G vea su nuevo video dedicado al Pura vida de Costa Rica

Dani Maro, cantante y exparticipante de Nace una estrella, sacó una canción dedicada a Costa Rica. (redes/Instagram)

Dani Maro ya lanzó oficialmente la canción que escribió luego de escuchar la pieza de Karol G donde menciona a Costa Rica.

El exparticipante de Nace una estrella compuso un tema llamado “Pura vida en Costa Rica”, luego de escuchar una de las estrofas de la pieza “Viajando por el mundo” de la colombiana.

“Qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica”, dice la canción de la “Bichota” en su nuevo disco “Tropicoqueta”.

LEA MÁS: Dani Maro ya salió del hospital tras ser operado de emergencia y reveló qué lo puso tan mal

Mientras que la respuesta de Maro a ese tema dice al inicio:

“Es bien bonito, es bien bonito, salir al mundo y sentir que yo soy tico. Alma disfruta que es un ratico. Estar aquí es todo lo que necesito, y no, no, no es que no haya problemas, es que el mar aquí todito se lo lleva y las heridas, como que nunca se quedan, se borran como las huellas ahí en la arena. Me diste el mar, me diste fe y afuera una montaña que cuando mis ojos la ven, siento que Dios me habla”.

LEA MÁS: Karol G sorprendió a Costa Rica con una frase que eriza la piel

Daniel Fonseca, nombre real del cantante nacional, explicó que esa fue la primera parte que escribió y que después fueron sus mismos seguidores quienes le ayudaron a montar las otras estrofas con ideas que le dieron.

“Muchos ticos en el extranjero me empezaron a decir que qué bonito, entonces yo subí una historia y les dije: ‘¿qué puedo escribir para hacer una segunda parte?’, y me dijeron cosas que hacen que uno como tico que está aquí, sienta que ellos sienten más la bandera, más los colores, ese amor por la patria por estar lejos", dijo.

Dani Maro ya lanzó el video de su tema en respuesta a la pieza de Karol G

Muchos que han posteado la canción del tico han etiquetado a Karol G esperando que ella reaccione en algún momento.

LEA MÁS: Dani Maro fue citado en un hotel y terminó envuelto en algo que nadie vio venir

Maro contó que de momento no ha recibido ni un “me gusta” por parte de ella, pero que no pierde las esperanzas de que la escuche.

“Hasta el momento no la visto, pero diay, para eso la saqué, para ver si en algún momento la ve”, mencionó.

El video lo grabó esta semana en diferentes lugares representativos de Guanacaste, donde fue que la escribió.