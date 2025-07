Exparticipante de Nace una estrella “mejoró” una pieza de Karol G, y así de bien suena

Dani Maro arregló una canción de Karol G. (Archivo/Archivo)

Dani Maro, exfigura de Nace una estrella, sorprendió en redes al interpretar a su estilo una conocida canción de Karol G.

Por medio de su cuenta de Tiktok, el talentoso artista nacional subió una probadita de la pieza, donde hace una mezcla con la canción “Viajando por el mundo”, justamente en la estrofa que menciona Costa Rica.

“Es bien bonito, es bien bonito, salir al mundo y sentir que estoy yo, soy tico. Alma disfruta que es un ratico. Estar aquí es todo lo que necesito, y no, no, no es que no haya problemas, es que el mar aquí todito se lo lleva y las heridas, como que nunca se quedan, se borran como las huellas ahí en la arena. Me diste el mar, me diste fe y afuera una montaña que, cuando mis ojos la ven, siento que Dios me habla”, dice parte de la pieza.

Dani Maro recibió muy buenos comentarios de la pieza. (Lilly Arce Robles.)

Maro aprovechó la publicación y le dijo a sus seguidores que, por favor, le dijeran a la bichota que, gracias por nombrar a Tiquicia en una de sus piezas.

“Con esta canción queda más demostrado que no se necesita ser vulgar para componer una canción hermosa”, “Muy linda canción”, “Qué buena canción la usaré en el viaje que tengo a Costa Rica”, es parte de los comentarios que le dejaron sus seguidores.