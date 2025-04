Dani Maro, de Nace una estrella, narró que casi se muere luego de salir del hospital

Dani Maro fue uno de los participantes de la sexta temporada de Nace una estrella. (Lilly Arce Robles.)

El cantante Dani Maro, quien formó parte de la pasada temporada de Nace una estrella, contó que casi no cuenta el cuento, porque por poco se muere tras salir del hospital.

El artista estuvo en el centro médico a mediados de marzo tras sentirse muy mal de salud y lo terminaron operando del apéndice.

Días después fue dado de alta y se estaba recuperando de la cirugía en su casa sin imaginar que le tocaría vivir otra odisea con su salud.

Dani llevaba varios días sin aparecer en sus redes sociales, donde es muy constante con sus posteos, y este martes reapareció para contar que le entró una bacteria que por poco y lo mata.

“Casi me muero, se los juro. Después de la operación me entró una bacteria, una bacteria, ustedes pueden entender eso. O sea, tome la una (cachetada), tome la otra también, y hoy por primera vez puedo venir aquí a caminar y recibir solcito otra vez. Así que quería contarles que no estaba muerto, pero tampoco andaba de parranda”, mencionó.

Dani Maro estuvo hospitalizado a mediados de marzo y resultó que tenía una infección en la apéndice y lo tuvieron que operar. (redes/Instagram)

El intérprete de temas como “Se me olvidó” explicó que le dolió más recuperarse de los síntomas de la bacteria que de las puntadas en su vientre.

“Me dieron escalofríos, ganas de ir al baño cien veces, temperatura, yo decía: ‘¿por qué me siento tan mal, qué es esta vara que no levanto cabeza?’, y pues resulta que era eso y ya me dieron todo el antibiótico. Así que, gracias a Dios, por los doctores y doctoras de este país, enfermeros y enfermeras, los amo con todo mi corazón, qué importantes que son”, dijo.

El cantante agregó que está muy feliz de ya sentirse mejor, aunque todavía no está recuperado del todo.