Maribel Guardia le da bonita sorpresa a cantante que participó en Nace una estrella

Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México. (redes/Instagram)

Maribel Guardia le dió una bonita sorpresa uno de los exparticipantes de Nace una estrella que está que no se la cree.

Para nadie es un secreto que la actriz y cantante costarricense es todo un ícono en México y más allá, por lo que tener un mínimo gesto de su parte significa mucho para algunos.

Resulta que el cantante Dani Maro, quien estuvo en la sexta temporada de la competencia de canto de Teletica, recién estrenó una canción que llegó a oídos de Maribel.

El tema que compuso se llama “Pura vida en Costa Rica” y surgió como respuesta a una de las estrofas que la cantante Karol G dice en su canción “Viajando por el mundo” donde menciona a nuestro país.

Maribel Guardia compartió la canción del tico Dani Maro en su cuenta de Instagram donde la siguen más de 9 millones de personas. (redes/Instagram)

“Qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica”, dice la canción de la Bichota en su nuevo disco Tropicoqueta.

“Es bien bonito, es bien bonito, salir al mundo y sentir que yo soy tico, alma disfruta que es un ratico, estar aquí es todo lo que yo necesito”, canta Dani Maro al inicio de su canción.

Dani Maro la está pegando con su nueva canción

En redes sociales la canción del herediano está pegada, pues muchos ticos que viven acá y en el extranjero la están utilizando para musicalizar lo que más les gusta de Costa Rica.

Maribel Guardia, quien tiene más de 9 millones de seguidores solo en Instagram, compartió la canción de Dani Maro en sus historias.

Además, le puso un mensaje al cantante para felicitarlo por el tema.

Maribel Guardia le escribió un mensaje a Dani Maro para felicitarlo por su canción. (redes/Instagram)

“Preciosa canción. Muchas felicidades y arriba Tiquicia del corazón”, le escribió la famosa actriz del cine y telenovelas mexicanas.

Maro dijo sentirse muy honrado del gesto de Maribel Guardia y le agradeció por sus palabras.

“Hoy me desperté con ese mensaje tan tuanis de la reina de mi país. Y me desperté y estamos de #3 en el top 50 de las más virales de Costa Rica en Spotify, sólo tengo agradecimiento con ustedes por desearme el bien, por poner a sonar mi música en sus teléfonos. A mi madre que está en el cielo, gracias por dejarme esa carta, me aferro a ella todos los días, cuando caigo la leo y me vuelvo a levantar”, publicó Maro este jueves al ver la bonita sorpresa.

Dani Maro hizo hasta esta foto con Inteligencia Artificial junto a Maribel Guardia, a la cual no conoce persolmente. (redes/Instagram)

Uno de los mayores deseos del cantante es que la colombiana Karol G escuche la canción y también reaccione así de bien como Maribel.