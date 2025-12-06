Farándula

Teletica da detalles del especial de Karol G que transmitirá en exclusiva este 7 de diciembre

Colombiana eligió en Costa Rica solo a canal 7 para emitir inédito documental “La Premiere”

Por Manuel Herrera

La artista colombiana Karol G seleccionó a Teletica como la señal exclusiva en Costa Rica para transmitir su documental “La Premiere”, una producción que muestra momentos inéditos de cómo creó su nuevo álbum “Tropicoqueta”.

El especial se verá este domingo 7 de diciembre, a las 4 p. m., únicamente por canal 7. La emisión será simultánea en más de 20 países, todos por televisión abierta, tal como la artista quiso.

09\03\24 San José, Sabana, Estadio Nacional, concierto de la colombiana Karol G, presentara su espectáculo “Mañana será bonito” el cual cuenta con dos fechas. Fotos: Jorge Navarro para La Nación.
Karol G durante su concierto más reciente en Costa Rica, el 9 de marzo del 2024 en el Estadio Nacional. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

Una tradición familiar

Según explicó la cantante en el comunicado compartido por Teletica, escogió la señal abierta porque busca fortalecer la tradición de que las familias se reúnan frente al televisor para compartir contenidos especiales.

Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, aseguró que para el canal es un honor haber sido elegido por la intérprete de “Tusa” para un estreno de esta magnitud.

“Esto confirma la capacidad de la televisión abierta de unir audiencias sin barreras económicas”, afirmó.

18/05/2025. Nace Una estrella. Gala #6. Estudio Marco Picado, San Jose. Fotografía: Lilly Arce
Teletica transmitirá en exclusiva por canal 7 el especial de Karol G. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Teletica saca pecho

Nájera añadió que el estreno demuestra que la tele abierta sigue siendo clave para la cultura del país.

“La señal abierta sigue siendo un espacio común que conecta al país entero. Eventos como este confirman su valor y su capacidad para llevar contenido internacional de primer nivel a todos los hogares”, señaló.

Así que ya sabe: si en su casa hay fanáticos de la Bichota, este domingo el plan es fijo frente a canal 7.

