Mauricio Hoffmann revela histórico secreto familiar en De boca en boca

Presentador de Teletica impresionó a sus compañeros con la historia que contó

Por Silvia Núñez
El presentador Mauricio Hoffmann dejó a todos los de set de De boca en boca medio paralizados, luego de soltar una revelación que nadie, absolutamente nadie, se veía venir.

Y es que luego de una nota que dieron en el programa sobre el encuentro de Ítalo Marenco y Mauricio “Chuche” Montero, Hoffmann terminó contando un pedacito de su historia familiar que dejó a todos diciendo: “¡No sabía!”.

Todo empezó cuando estaban hablando de que Ítalo iba a apoyar a Liga Deportiva Alajuelense (LDA) en su final contra el Xelajú, a pesar de ser supermorado, como lo admitió en una entrevista que le hicieron durante una de las galas de Mira quién baila, en la cual participó el Chunche.

Tras volver de la nota, Mauricio de una vez dijo: “Por más corazón morado que uno tenga, hay que apoyar lo nacional, ¿verdad?

“Y usted que es tan morado”, le recalcó su compañero Bismarck Méndez.

Y ahí soltó el primer dato que sorprendió a Bis y a María Fernanda León: “Es que mi abuelo jugó con Saprissa y todo, entonces ya uno tiene… la sangre, la sangre morada”.

León le dijo toda sorprendida que no sabía ese dato, por lo que continuó contando detalles de su abuelo paterno.

—“¿Le doy otro dato curioso?”, dijo con picardía el “Macho”.

Y ahí sí se vino la bomba

Con toda la calma del mundo, Hoffmann contó, bueno, más bien rajó con que su abuelo es un futbolista histórico.

“Mi abuelo, Manolo Rodríguez, fue quien anotó el primer gol de Saprissa cuando entró a primera división”, mencionó.

“¡Oiga! ¡No le puedo creer! ¡Oiga, papá!”, dijo emocionadísimo Bismarck.

Pero la cosa no quedó ahí, porque Mauricio siguió contando que incluso él mismo estuvo un tiempito metido en el equipo morado y que tenía talento para el fútbol gracias a la herencia de su abuelo.

“Lo tuve (el talento) hasta que me rompí el ligamento. Lo tuve un tiempo. No iba a brillar tanto, pero lo tuve un tiempo”, reconoció, muerto de risa.

Pero las revelaciones no quedaron ahí, pues continuó contando:

“Mi abuelo trabajó con don Ricardo Saprissa. Anotó el primer gol de Saprissa en primera división e hizo historia”, recalcó.

Así que ya sabemos las razones del porqué Hoffmann dice apoyar tanto al Deportivo Saprissa; todo viene desde la sangre de su abuelo.

