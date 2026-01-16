Majo Ulate llora al narrar una batalla que libra y que la tiene con el corazón destrozado

María José “Majo” Ulate se conmovió hasta las lágrimas este jueves al narrar una difícil situación personal que la tiene con el corazón completamente destrozado.

Desde hace varios días, la maquillista venía dando señales en redes sociales de que algo no estaba bien con su gato Nacho, que la ha acompañado durante nueve años y, finalmente, decidió contar con detalle lo que está ocurriendo.

Majo Ulate no aguantó lágrimas al narrar la situación que enfrenta con su gato. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Majo Ulate sufre por querido miembro de su familia: “No sé dónde voy a parar”

Todo empezó con problemas de alimentación

Según relató, la situación comenzó en abril del año pasado, cuando su mascota empezó a presentar rechazo a la comida.

Cada dos meses dejaba de comer el alimento habitual y ella debía cambiarlo por otro distinto.

Al inicio, Majo pensó que se trataba de un simple capricho de su chineado peludito; sin embargo, al notar que la situación se repetía, decidió someterlo a varios exámenes veterinarios.

Lo extraño era que todos los resultados salían bien, pero Nacho continuaba sin comer con normalidad.

LEA MÁS: ¡Qué mujerón! Mauricio Hoffmann presume la escultural figura de Majo Ulate en sus vacaciones

Majo Ulate narra la lucha que libra

Exámenes revelaron un diagnóstico devastador

Ante la persistencia del problema, los veterinarios recomendaron realizarle pruebas de función hepática y renal.

“Los últimos veterinarios me recomendaron hacerle un examen de función hepática y renal para ver si le estaban funcionando bien todos los órganos. Ayer le hicimos un montón de exámenes y salieron ciertos niveles alterados”, explicó.

El diagnóstico fue insuficiencia renal crónica en fase avanzada, además de pancreatitis.

“Lo peligroso es que el nivel de fósforo y creatinina salieron superaltos y al salir así está en mucho riesgo, por eso lo que procede es el internamiento”, afirmó Ulate en un en vivo desde la veterinaria.

Nacho permanece internado

Nacho estará internado durante tres días. Durante el día recibe tratamiento intensivo y por las noches Majo se lo lleva a casa para que duerma con ella, regresando al día siguiente a la clínica.

“Pasa todo el día con tratamiento a la vía, suero, vitaminas a la vena. El sábado repetimos todos los exámenes y si empeoran o no mejoran, es una mala señal”, contó.

Majo Ulate pasará estos tres días junto a su gato en la veterinaria. Fotografia: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Majo Ulate revela todo esto sobre su relación con Zoé, la hija de Mauricio Hoffmann

La decisión más dolorosa

La maquillista confesó que, si su gato no muestra mejoría este sábado, se le aplicará un nuevo tratamiento y, si tras dos semanas no hay avances, la única opción sería dormirlo, una posibilidad que la tiene completamente devastada.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo hacia Majo, quien no ha ocultado el profundo amor que siente por su fiel compañero.