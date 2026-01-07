Majo Ulate sufre por querido miembro de su familia: “No sé dónde voy a parar”

La maquillista María José “Majo” Ulate sigue viviendo momentos de angustia por la situación de salud que afecta desde hace varios días a uno de los miembros más queridos de su familia.

En medio de sus múltiples compromisos laborales, la novia de Mauricio Hoffmann ha tenido que sacar tiempo para atender a su gatito, quien no ha estado muy bien de salud.

Majo Ulate es una de las maquillistas más populares de Costa Rica. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Preocupación constante por su gatito

Aunque Majo Ulate no ha detallado exactamente qué es lo que tiene el peludito, en sus redes sociales sí ha mostrado cómo ella y Mauricio Hoffmann lo han estado consintiendo y cuidando con mucho amor.

Medicamentos, atenciones especiales y visitas al veterinario han sido parte de la rutina reciente de la pareja en su intento por ver mejorar al animalito.

Nueva visita al veterinario y un problema extra

Este miércoles, la maquillista regresó al veterinario con su mascota para una cita de control, pero la preocupación aumentó al notar un nuevo síntoma: el gatito no quiere comer.

“Este gato es demasiado mañoso, no sé dónde voy a parar, no quiere comer, no quiere comer nada nada. Vamos a ver qué (pasa con el animal). Seguro le hacemos otros exámenes”, contó María José desde el consultorio veterinario.

Mauricio Hoffmann también ha estado muy pendiente

Con su gato en brazos, la pareja del macho de Teletica compartió la situación horas después de mostrar las atenciones que Mauricio ha tenido con el animalito, como llevarle medicamentos con la esperanza de que su salud mejore.

Majo Ulate contó la nueva situación que enfrenta con su gatito. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Chineos y mucho amor en medio de la espera

Mientras aguardaba su turno en el veterinario este miércoles, Majo Ulate aprovechó para demostrarle a su consentido todo el cariño que le tiene, entre palabras tiernas, chineos y abrazos, reflejando la fuerte conexión que existe entre ambos.

