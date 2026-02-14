María Fernanda León confiesa su sueño más romántico y Montserrat del Castillo “la puso en su lugar”

En plena antesala del Día del Amor y la Amistad, el romanticismo se apoderó del set de De boca en boca, de canal 7, y dejó una confesión que no pasó desapercibida.

La cantante y presentadora María Fernanda León reveló al aire un anhelo sentimental que aún no se le ha cumplido… pero su compañera Montserrat del Castillo no tardó en “ponerla en su lugar”.

Montserrat del Castillo y María Fernanda León trabajan juntas en De boca en boca. (Instagram/Instagram)

El sueño romántico que Fer le pidió a Cupido

Todo comenzó cuando en el programa hablaban de las serenatas que realiza el grupo Gaviota. Inspirada por el tema, Fer lanzó la pregunta.

“¿A ustedes les han dado serenata alguna vez en su vida?”, consultó a Mauricio Hoffmann y a Montserrat.

El presentador contó que una vez lo serenatearon en el colegio y Montse también confirmó que sí ha recibido ese tipo de detalle.

Entonces Mauricio quiso saber si a María Fernanda le gustaban esos gestos románticos, y ahí vino la confesión.

“Yo soy chapada a la antigua. A mí me encantaría estar en un balcón, todo romanticón y de película. Estar dormida y que suene ahí”, dijo León, quien además confesó que le gustaría que la sorprendieran con un trío musical.

La revelación dejó claro que la también cantante sigue creyendo en los detalles clásicos del amor.

Mauricio Hoffmann contó que la única serenata que él ha recibido fue en el colegio. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Montserrat no la dejó volar tan alto

Sin embargo, Montserrat intervino de inmediato para bajarla a tierra con un consejo muy directo.

“Amiga, pero se le va a cumplir cuando llegue la persona correcta, se lo prometo”, le dijo.

Del Castillo también aprovechó para contar su propia experiencia. Reconoció que antes no le gustaban las serenatas, pero cambió de opinión cuando las recibió de alguien especial.

“A mí no me gustaba eso de las serenatas pero me las dieron, me las mandaron y al recibir eso de una persona que uno ama entonces a uno le empiezan a gustar”, confesó Montserrat.

La presentadora, quien tiene más de un año separada de su esposo, habló desde la experiencia y dejó claro que el amor transforma hasta los gustos.