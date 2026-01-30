Mauricio Hoffmann le jaló el aire en vivo a María Fernanda León por error en De boca en boca: vea el momento

Mauricio Hoffmann tuvo que llamarle la atención en vivo a María Fernanda León este viernes en De boca en boca, luego de que la presentadora cometiera un gran error totalmente en vivo.

Los presentadores protagonizaron un momento incómodo, pero también gracioso, mientras comentaban un reportaje relacionado con el domicilio electoral de los famositicos de cara a las elecciones de este domingo 1 de febrero.

Mauricio Hoffmann y María Fernanda León trabajan juntos en De boca en boca.

El reportaje que detonó el momento incómodo

En la nota presentada, el periodista Allan Andino consultó a varias figuras públicas sobre cómo se informaban acerca de su centro de votación.

Algunos mencionaron que lo hacían revisando los datos impresos en la cédula de identidad, mientras que otros aseguraron que consultaban directamente en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Tras el reportaje, Mauricio Hoffmann confesó que estaba sorprendido al enterarse de que el domicilio electoral viene impreso en la cédula, lo que dio paso a la metida de las de andar de Fer.

La cédula en cámara y el numerito al descubierto

Fue entonces cuando María Fernanda León tomó la palabra y decidió mostrar su documento en plena transmisión.

“Pero les voy a contar otro dato interesante. Compañeros, vean, esta es la nueva cédula que me dieron a mí y esta cédula sí no trae la locación para votar”, dijo León mientras mostraba su cédula frente a cámaras… con el número de identificación completamente visible.

Ahí fue cuando Hoffmann reaccionó de inmediato.

Esto pasó entre Mauricio Hoffmann y María Fernanda León en De boca en boca

“Tápele el numerito, corazón”

Al notar el descuido, Mauricio no dudó en intervenir para evitar un problema mayor.

“Tápele el numerito, corazón”, le dijo Hoffmann a su compañera, quien intentó sin éxito ocultar el número con su dedo.

“Diay, pura vida. No, diay, tuanis. Ya está”, agregó Mauricio, mientras León seguía luchando por tapar el dato sensible.

“Espérese, espérese. Ahí, ya”, respondió finalmente María Fernanda, ya logrando cubrir la información.

El detalle que sí quería destacar

Superado el susto, la también cantante aprovechó para destacar un detalle positivo del documento.

María Fernanda señaló que el nuevo diseño de la cédula incluye la guaria morada, la flor nacional de Costa Rica, un detalle que le pareció digno de resaltar pese al momento de tensión vivido segundos antes.