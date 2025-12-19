María Fernanda León sufrió accidente tras su presentación en El Chinamo

María Fernanda León fue pura candela, ritmo y sabor este jueves en El Chinamo, pero después de su participación en el programa de fin de año de Teletica, la cantante y presentadora sufrió un accidente que la obligó a permanecer varios minutos más en los camerinos del canal 7.

La figura del canal del trencito se presentó junto al grupo Erick León y La Jungla, la agrupación musical de su papá, con la que se robó los aplausos del público; sin embargo, la noche no terminó del todo bien para ella.

María Fernanda León junto a su papá Erick León previo a la presentación de La Jungla en El Chinamo. Fotografía: Instagram El Chinamo. (Instagram/Instagram)

El golpe ocurrió tras salir del estudio

Según contó la propia Fernanda en sus redes sociales, una vez finalizada la presentación sufrió una caída que le provocó un golpe en la rodilla, por lo que fue auxiliada dentro de las instalaciones del canal.

La artista no dio detalles específicos de cómo ni dónde ocurrió el incidente, aunque por lo que mencionó habría sido en los exteriores del estudio Marco Picado.

María Fernanda León contó en esta publicación el accidente que sufrió tras El Chinamo. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

“Y en otras informaciones, todo muy lindo, todo muy divertido hasta que saludé el asfalto con mi rodilla”, relató María Fernanda en una historia que publicó en Instagram tras su presentación.

Atendida en los camerinos de Teletica

Fer acompañó el mensaje con una fotografía en blanco y negro en la que mostró su rodilla cubierta con una gasa, mientras permanecía sentada en el área de maquillaje de Teletica Formatos, chineando su pierna “herida”.

En una siguiente historia, la artista confirmó la caída, aunque no brindó más detalles sobre el incidente.

María Fernanda León cuenta lo que le pasó en El Chinamo

Una presentación explosiva que se llevó todos los aplausos

El accidente ocurrió luego de la explosiva presentación que protagonizó junto a su papá y la agrupación familiar, una participación que se ganó los elogios del público y de los televidentes.

Una vez más, María Fernanda León presumió en televisión nacional su faceta artística más allá de las cámaras, dejando claro que el talento lo lleva en la sangre.

El público no escatimó en elogios

Tras la presentación, los mensajes positivos no se hicieron esperar en redes sociales. En un video compartido por El Chinamo, los seguidores destacaron su carisma y cercanía con la gente.

“Muy linda, tiene un gran carisma”,“Amo a María Fernanda: linda, humilde y ese carisma que la hace única”,“Esta muchacha hija de Erick (León) tiene un gran ángel”,“Excelente presentación, me encantó, más cuando tienen esa cercanía con el público”, fueron algunos de los comentarios que dejó la audiencia.

María Fernanda León se presentó en El Chinamo con su papá Erick León y La Jungla

