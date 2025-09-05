María Fernanda León encontró la solución a un problema de salud que la hizo sufrir muchísimo

María Fernanda León trabaja en Teletica desde junio del 2023 y uno de sus primeros proyectos en el canal fue en el elenco de presentadores de Nace una estrella. Fotografía: Instagram María Fernanda León.

María Fernanda León celebró este viernes lo bien que se siente de su salud mental gracias a que hace tres semanas comenzó a ir de lleno al gimnasio y a hacer ejercicio.

LEA MÁS: Cantante María Fernanda León confiesa que padece de ataques de ansiedad y depresión

La presentadora de Teletica abrió su corazón en el 2022 para contar que, desde el 2018, luchaba por problemas de ansiedad, depresión y estrés que la llevaron hasta atención psiquiátrica.

En aquel momento, el especialista le diagnosticó un trastorno de ansiedad generalizado con cuadro de depresión con el que ella ha luchado desde entonces

No obstante su situación, Fer festejó este fin de semana lo bien que se siente gracias a que tomó el gimnasio y el ejercicio muy en serio y eso, dijo, ha impactado de una forma increíble el cómo se siente.

“Estoy demasiado feliz porque hoy (5 de setiembre) estoy cumpliendo tres semanas de haber empezado el proceso de gimnasio y estoy supercontenta porque a mi salud mental le ha caído increíble. Estoy viendo cambios, me siento fuerte, con energía. No, no, me ha cambiado la vida”, afirmó la figura de De boca en boca en una historia de Instagram.

LEA MÁS: María Fernanda León confesó que sigue sufriendo de ataques de pánico

La también cantante agradeció de una manera muy especial a su gran amigo Leonardo Solórzano (veterinario que participa mucho en ¡Qué buena tarde!), quien ha sido fundamental en que ella no afloje con el ejercicio.

María Fernanda León habla de nuevo de su salud mental

“Leíto es el que me levanta todas las madrugadas para ir al gym. Ya tengo amigos de gimnasio y estoy supercontenta. Así que si ustedes están atravesando por esto, les cuento que hasta tuve que ir a terapia en algún momento porque tenía una pelea interna con el ejercicio y ya descubrí qué fue lo que era y vamos superando, haciendo cosas y siempre que tengamos la disposición de poder estar mejor, se los prometo que para la salud mental es lo máximo”, agregó.

Por los resultados que ha obtenido en cómo se siente, María Fernanda no tiene ninguna duda de que el ejercicio es terapia. “Como dicen, nadie escarmienta por cabeza ajena y hasta que no tomamos nosotros la decisión, no vamos a ver cambios”, mencionó la risueña presentadora de canal 7.

En Multimedios

En el 2022, cuando Fer hizo pública la situación que enfrentaba en su salud mental, aún trabajaba en Multimedios como presentadora del programa de Canal 8, La Revista.

Contó en esa ocasión que nunca asoció el cómo se sentía con algo de salud mental, sino que creyó que eran problemas de tiroides o un desorden emocional, hasta que un especialista en siquiatría le dijo lo contrario.

LEA MÁS: Ir al psiquiatra no fue una decisión fácil para María Fernanda León

“A mí se me manifiesta en formas diferentes, pero por ejemplo, me ha pasado que se me duermen las manos, se me duermen los brazos o las piernas, es como un adormecimiento en el cuerpo. Mucha taquicardia, falta de respiración, se hiperventila uno o se marea, a veces pueden dar ganas como de vomitar. Me ha pasado que he quedado completamente ciega porque se me nubla la vista. Yo siempre lo describo que es como estar en una montaña rusa y uno está a punto de caer, pero uno se puede quedar ahí como media hora, una hora ahí arriba, con ese sentimiento de que qué susto”, explicó hace tres años.

María Fernanda León trabajó en Multimedios antes de llegar a Teletica. Fotografía: Archivo LT. (Tomada de Instagram)

Desde que habló de eso por primera vez, Fer comparte en ocasiones su testimonio con la gente a modo de concientizar sobre la salud mental y romper el tabú que sigue existiendo de hablar públicamente sobre eso.