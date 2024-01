María Fernanda León confesó que sigue sufriendo de ataques de pánico

La presentadora de Nace una estrella María Fernanda León contó cómo fue su último ataque de ansiedad. (Instagram)

María Fernanda León tiene tiempo batallando contra la ansiedad y, según contó, el sábado anterior le dio un ataque que ha sido de los más fuertes y preocupantes que ha tenido.

La presentadora de Nace una estrella mencionó que lo más furris fue que le dio mientras estaba trabajando, pero que la enorgullece que logró superarlo solita y en poco tiempo.

“El sábado tuve un ataque de pánico, creo que ha sido de los peores que he tenido, porque me pasó mientras estaba trabajando. Me quedé ciega, se me durmieron las manos, taquicardia, bueno los que saben de ansiedad conocen de qué les estoy hablando. Resulta que fue tan fuerte, tan fuerte, pero nunca me había pasado que lo sacara tan rápido. Es decir, me sentí mal durante el día y etcétera, como que cuesta levantarse, uno realmente se contractura todo, entonces es complicado, pero logré salir adelante y eso me hace sentir también muy orgullosa”, dijo en su Instagram.

Además, contó que ya volvió a hacer ejercicio, el cual lo había dejado justamente porque mientras se ejercitaba sentía que le daban los mismos síntomas de cuando le da pánico, pero que poco a poco a ido superando “el trauma” y “entendiendo que no tiene nada que ver con la ansiedad”.