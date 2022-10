Cantante María Fernanda León confiesa que padece de ataques de ansiedad y depresión

María Fernanda León contó que tiene más de cuatro años de sufrir de ansiedad y depresión. Instagram

A María Fernanda León estamos acostumbrados a verla bien sonriente frente a la pantalla de canal 8 o arriba de alguna tarima cuando está cantando con el grupo de su papá Erick León y La Jungla; sin embargo, muy en el fondo no siempre está así de feliz.

La presentadora del programa La Revista, de Multimedios, confesó en su Instagram que tiene años de padecer de ansiedad, estrés y depresión y que se tiene que medicar para controlar sus síntomas.

Ella confesó que desde hace poco más de cuatro años viene experimentando una serie de trastornos, que al principio creyó que eran por problemas de tiroides o un desorden hormonal, hasta que un especialista en psiquiatría la diagnosticó con un cuadro de trastorno de ansiedad generalizado con un cuadro de depresión fuerte.

“A mí se me manifiesta en formas diferentes, pero por ejemplo, me ha pasado que se me duermen las manos, se me duermen los brazos o las piernas, es como un adormecimiento en el cuerpo. Mucha taquicardia, falta de respiración, se hiperventila uno o se marea, a veces pueden dar ganas como de vomitar. Me ha pasado que he quedado completamente ciega porque se me nubla la vista. Yo siempre lo describo que es como estar en una montaña rusa y uno está a punto de caer, pero uno se puede quedar ahí como media hora, una hora ahí arriba, con ese sentimiento de que qué susto”, explicó.

También confesó que ya en la parte emocional es un más duro porque le da de un pronto a otro muchas ganas de llorar y de no salir de su casa. Al principio, le daba miedo subirse a un bus, andar sola y ahora por manejar.

Nada de secretos

La cantante además contó que desde hace un tiempo tomó la decisión de asistir donde un psiquiatra y una sicóloga para tratar su trastorno y que no es de las que oculta su condición porque sabe que hay más personas que lo sufren y que su testimonio puede ayudar a alguno de sus seguidores.

“Yo he pasado por donde asustan, yo sé lo que es sentirse solo y sé que nadie lo comprende, sé lo que es sentirse físicamente mal”, agregó en sus historias de Instagram.

Además, de que tiene que andar medicada para controlar los síntomas y que gracias al apoyo de su familia también ha logrado salir adelante.

María Fernanda también confesó que su compañera del canal, la periodista Paula Brenes, también ha pasado por lo mismo y que se han dado apoyo mutuo para comprender que no están solas y que se puede salir adelante siendo fuertes y valientes.

Uno de sus trucos para tratar de controlarse cuando le da un ataque de ansiedad y, por recomendación médica, es ponerse a ver una de sus series favoritas, aunque ya se la sepa de memoria, para distraerse.

