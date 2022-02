Cantante María Fernanda León sufrió accidente de tránsito múltiple

María Fernanda León es una de las presentadoras del espacio La Revista de canal 8 de Multimedios. Instagram

La cantante María Fernanda León fue víctima de un accidente de tránsito múltiple que la tendrá fuera de las cámaras por unos días.

La presentadora del espacio La Revista, de canal 8, iba el lunes hacia el edificio de Multimedios cuando se vio involucrada en un choque entre tres carros y una moto.

La hija del cantante Erick León contó que iba para radio Bésame, al programa de 5 a 7 p.m., y que estaba en un semáforo por Hatillo cuando solo sintió el bombazo en la parte trasera de su carro.

Del impacto ella también colisionó contra una moto que estaba adelante; la cantante se golpeó la cara al pegar contra el volante.

“Cuando ya medio reacciono de todo lo que estaba pasando, me doy cuenta de que otro carro había pegado a otro carro y que ese me pegó a mi y yo le pegué a una moto. Fue un susto enorme y que deja de aprendizaje que las cosas materiales no son nada, que la salud siempre es lo más importante.

“Estoy todavía muy asustada, estoy como tratando de asimilar, en las noches me pasa que vuelvo como a repetir el choque, pero bendito Dios estoy bien”, dijo esta mañana en el espacio La Revista.

[ María Fernanda León recuerda lo duro que la pasó cuando estuvo en “Tu cara me suena” ]

La cantante contó lo que le ocurrió en sus redes sociales la noche del martes. Instagram

La artista debe andar cuello ortopédico durante unos cinco días porque por el síndrome de latigazo se fisuró un poco el cuello.

Además, contó que por ahora no ha podido manejar de nuevo porque le da mucho miedo.

“La espalda en general y el cuello es lo que me están afectando más, tengo una lesión en la parte derecha. Estoy con tratamiento para los dolores que ya en este tercer día empiezan a aparecer un poco más fuertes en ciertos lugares como en la espalda, los brazos, lugares que no sabía que me había golpeado, pero gracias a Dios estoy bien”, dijo.

Fer señaló que ahora solo le queda recuperarse y ver qué va a pasar con el arreglo de su carro, pues todos los conductores involucrados quedaron en que presentarían sus evidencias al Juzgado de Tránsito.