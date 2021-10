María Fernanda León recuerda lo duro que la pasó cuando estuvo en “Tu cara me suena”

María Fernanda León demostró lo mucho que ha crecido como artista. Cortesía Teletica. Rodrigo Alfaro. María Fernanda León demostró lo mucho que ha crecido como artista. Cortesía Teletica. Rodrigo Alfaro.

Volver al escenario de “Tu cara me suena” fue una confirmación de lo mucho que ha crecido la cantante María Fernanda León en su vida profesional y personal.

La artista, quien hizo dueto este domingo con Rodrigo Lagunas, al interpretar a Pablo Alborán y Diana Navarro, regresó al lugar donde empezó a darse a conocer en televisión, ya que en el 2016 fue parte del programa de imitaciones de Teletica.

En aquel momento, según cuenta Fer, tuvo ratos en los que la pasó bastante bien, pero otros en que la hicieron dudar un poco de sus capacidades y la agüevaron. Pero en su regreso dejó claro que tiene una voz espectacular y un talento que ha sabido explotar al máximo.

“El cambio personal ha sido muy grande, fue en el 2016, en la temporada dos y yo no me había enfrentado a la televisión todavía, por lo menos a hacer un programa por semana. Me acuerdo que para mí fue un reto porque yo no podía con que la gente me tirara con las críticas negativas. Además, del susto que me daba, se me cerraba la garganta, entonces era una cosa terrible”, recordó.

Cuando participó en el 2016, a Fer le daban miedo las cámaras y las críticas. Foto Rebeca Arias Cuando participó en el 2016, a Fer le daban miedo las cámaras y las críticas. Foto Rebeca Arias

Aseguró que en esta ocasión lo hizo con más colmillo y confianza de lo que sabe que puede hacer.

“Me subí con confianza, seguridad y tranquilidad porque todo lo que he crecido profesionalmente desde ese momento hasta ahorita es muchísimo y aunque el formato sigue siendo exactamente igual, uno va más maduro, se podría decir”, dijo.

Recordemos que María Fernanda en varias ocasiones ha dado a conocer que sufre problemas de ansiedad y de depresión por lo que ha tenido que batallar mucho para lograr esa seguridad y confianza que mostró en el escenario.

Actualmente León es parte de Grupo Multimedios, en donde aparece en los programas “La Revista” y “Telediario Internacional”, con segmentos de espectáculos, además de ser locutora en Bésame (89.9 F.M).

Incluso, en los próximos días se convertirá en la voz en off del programa “Con buena onda”, que iniciará el 17 de octubre y en donde le tocará hacer un trabajo similar al que hacía Maureen Salguero (La Tía) en el desaparecido “A Todo dar”.