María Fernanda León pasa sus días fuera de Teletica muy bien acompañada

La presentadora María Fernanda León está ausente de su trabajo en Teletica esta semana, pero no porque esté enferma sino porque anda de vacaciones y muy bien acompañada.

“Soy muy bendecida”, escribió la presentadora de De boca en boca en un video que compartió mostrando lo feliz que está con este merecido descanso.

María Fernanda León disfruta un gran momento fuera de Teletica

Un viaje lleno de nostalgia y amor familiar

La también cantante contó que se fue con toda su familia a Disney, un viaje que la llena de nostalgia porque la transporta a su infancia.

Fer viajó con su papá, el cantante Erick León y su mamá, Lidieth Corea, sus hermanas María Celeste y María Paula, y su cuñada Paula Rojas.

Paula pronto se convertirá en la esposa de María Paula, la menor de las León Corea.

A finales de la semana pasada, María Fernanda había adelantado en redes que estaba por irse de vacaciones a Disney, justificando así su ausencia de estos días en el canal 7.

María Fernanda León está muy feliz disfrutando en Disney junto a toda su familia. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

“Diosito nos deja viajar juntitos otra vez”

“Contando las horas para hacer un viaje que me hace toda la ilusión del mundo”, dijo emocionada la presentadora antes de partir.

En un tierno mensaje dirigido a su papá, agregó: “Papi, qué lindo que es Diosito que nos va a dejar viajar juntitos todos otra vez. Y vuelvo con mis mejores amigas, mis personas favoritas, mis preciosas, mis hermanas”.

Pura magia y diversión

En Disney, la familia León Corea la pasa de lo lindo entre princesas, juegos mecánicos y toda la magia que caracteriza a ese lugar en Orlando, Florida (EE. UU.).

María Fernanda León junto a sus papás, Erick León y Lidieth Corea, en Disney. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

Definitivamente, unas vacaciones de ensueño para María Fernanda León, quien recarga energías para volver con todo a la pantalla de Teletica, la próxima semana.