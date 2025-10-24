Farándula

María Fernanda León dejará por unos días su trabajo en Teletica: esta es la razón

Presentadora de De boca en boca contó lo que hará, evidenciando su ausencia en canal 7 en los próximos días

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La presentadora y cantante María Fernanda León se alejará por unos días de canal 7 porque se alista para vivir un momento muy especial que la tiene llena de ilusión y nostalgia.

Aunque no reveló la fecha exacta de su ausencia en De boca en boca, ni el tiempo que estará fuera del canal, Fer explicó que el motivo será un viaje familiar a Disney, donde revivirá recuerdos de viajes anteriores con su familia.

Erick León compartió el viernes un video de su hija María Fernanda que, de fijo, dará mucho de qué hablar.
María Fernanda León es presentadora de De boca en boca. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: María Fernanda León cae en broma en México motivada por premio en efectivo

Emoción y recuerdos en familia

La presentadora contará las horas para montarse al avión junto a sus papás y sus dos hermanas, y recordar los momentos mágicos que han compartido en Disney.

“Contando las horas para hacer un viaje que me hace toda la ilusión del mundo”, afirmó la también cantante en redes sociales.

Además, Fernanda adelantó que las emociones la harán llorar frente al castillo de Disney.

“Papi, qué lindo que es Diosito que nos va a dejar viajar juntitos todos otra vez. Y vuelvo con mis mejores amigas, mis personas favoritas, mis preciosas, mis hermanas”, escribió emocionada.

María Fernanda León
María Fernanda León está muy ilusionada por revivir recuerdos del pasado junto a toda su familia. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: María Fernanda León encontró la solución a un problema de salud que la hizo sufrir muchísimo

Un merecido descanso

Seguramente, María Fernanda aprovechará este viaje como su período de vacaciones en canal 7, empresa a la que se incorporó a mediados de 2023, procedente de Multimedios.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
María Fernanda LeónTeleticacanal 7
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.